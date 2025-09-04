https://ria.ru/20250904/bezopasnost-2039619201.html
Замглавы МИД России назвал условия гарантий безопасности Украины
Замглавы МИД России назвал условия гарантий безопасности Украины - РИА Новости, 04.09.2025
Замглавы МИД России назвал условия гарантий безопасности Украины
Россия готова работать над вопросом обеспечения гарантий безопасности Украины, но она должна быть неядерной, нейтральной и не входящей ни в какой военный блок,... РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия готова работать над вопросом обеспечения гарантий безопасности Украины, но она должна быть неядерной, нейтральной и не входящей ни в какой военный блок, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин."Руководство нашей страны неоднократно подчеркивало, что Россия заинтересована в скорейшем урегулировании украинского кризиса, в том числе политико-дипломатическим путем. Именно этим стремлением и продиктовано возобновление прямых российско-украинских переговоров, инициированное российской стороной", - сказал Галузин в интервью журналу "Новые регионы России".Отдельно он отметил посреднические усилия США и выразил надежду, что позитивная динамика, наметившаяся после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет сохранена."В ходе этих переговоров президент нашей страны заявил, что мы готовы работать над вопросом обеспечения гарантий безопасности Украине, которая должна быть неядерной, нейтральной и не входящей ни в какой военный блок", - заключил Галузин.
Замглавы МИД России назвал условия гарантий безопасности Украины
