11:08 04.09.2025 (обновлено: 11:13 04.09.2025)
Замглавы МИД России назвал условия гарантий безопасности Украины
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия готова работать над вопросом обеспечения гарантий безопасности Украины, но она должна быть неядерной, нейтральной и не входящей ни в какой военный блок, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин."Руководство нашей страны неоднократно подчеркивало, что Россия заинтересована в скорейшем урегулировании украинского кризиса, в том числе политико-дипломатическим путем. Именно этим стремлением и продиктовано возобновление прямых российско-украинских переговоров, инициированное российской стороной", - сказал Галузин в интервью журналу "Новые регионы России".Отдельно он отметил посреднические усилия США и выразил надежду, что позитивная динамика, наметившаяся после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет сохранена."В ходе этих переговоров президент нашей страны заявил, что мы готовы работать над вопросом обеспечения гарантий безопасности Украине, которая должна быть неядерной, нейтральной и не входящей ни в какой военный блок", - заключил Галузин.
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия готова работать над вопросом обеспечения гарантий безопасности Украины, но она должна быть неядерной, нейтральной и не входящей ни в какой военный блок, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Руководство нашей страны неоднократно подчеркивало, что Россия заинтересована в скорейшем урегулировании украинского кризиса, в том числе политико-дипломатическим путем. Именно этим стремлением и продиктовано возобновление прямых российско-украинских переговоров, инициированное российской стороной", - сказал Галузин в интервью журналу "Новые регионы России".
Отдельно он отметил посреднические усилия США и выразил надежду, что позитивная динамика, наметившаяся после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет сохранена.
"В ходе этих переговоров президент нашей страны заявил, что мы готовы работать над вопросом обеспечения гарантий безопасности Украине, которая должна быть неядерной, нейтральной и не входящей ни в какой военный блок", - заключил Галузин.
Без устранения первопричин нельзя решить украинский кризис, заявил Галузин
Вчера, 11:12
 
