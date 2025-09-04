Рейтинг@Mail.ru
Украинские беспилотники атаковали село в Курской области
11:54 04.09.2025
Украинские беспилотники атаковали село в Курской области
Украинские беспилотники атаковали село в Курской области
2025-09-04T11:54:00+03:00
2025-09-04T11:54:00+03:00
происшествия
курская область
большесолдатский район
советский
александр хинштейн
КУРСК, 4 сен - РИА Новости. Двенадцать украинских беспилотников атаковали село Большое Солдатское в Курской области, огнем уничтожен частный дом, также повреждено административное здание, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Очередные преступления укронацистов. Сегодня ночью 12 БПЛА совершили атаку на село Большое Солдатское в Большесолдатском районе. В результате огнем уничтожен частный дом по улице Советской, а также повреждено административное здание", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что обошлось без пострадавших. "Информация о последствиях уточняется. Вновь призываю людей воздержаться от поездок на приграничные территории. Враг не оставляет своих подлых попыток навредить мирному населению. Пожалуйста, берегите себя!" - отметил Хинштейн.
курская область
большесолдатский район
советский
происшествия, курская область, большесолдатский район, советский , александр хинштейн
Происшествия, Курская область, Большесолдатский район, Советский , Александр Хинштейн
© РИА Новости / Виталий Аньков
Сотрудник МЧС России
© РИА Новости / Виталий Аньков
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
КУРСК, 4 сен - РИА Новости. Двенадцать украинских беспилотников атаковали село Большое Солдатское в Курской области, огнем уничтожен частный дом, также повреждено административное здание, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Очередные преступления укронацистов. Сегодня ночью 12 БПЛА совершили атаку на село Большое Солдатское в Большесолдатском районе. В результате огнем уничтожен частный дом по улице Советской, а также повреждено административное здание", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что обошлось без пострадавших.
"Информация о последствиях уточняется. Вновь призываю людей воздержаться от поездок на приграничные территории. Враг не оставляет своих подлых попыток навредить мирному населению. Пожалуйста, берегите себя!" - отметил Хинштейн.
В Калуге беспилотник упал на жилой дом
Происшествия
Курская область
Большесолдатский район
Советский
Александр Хинштейн
 
 
