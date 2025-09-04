https://ria.ru/20250904/bespilotniki-2039634040.html
Украинские беспилотники атаковали село в Курской области
Украинские беспилотники атаковали село в Курской области - РИА Новости, 04.09.2025
Украинские беспилотники атаковали село в Курской области
Двенадцать украинских беспилотников атаковали село Большое Солдатское в Курской области, огнем уничтожен частный дом, также повреждено административное здание,... РИА Новости, 04.09.2025
КУРСК, 4 сен - РИА Новости. Двенадцать украинских беспилотников атаковали село Большое Солдатское в Курской области, огнем уничтожен частный дом, также повреждено административное здание, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Очередные преступления укронацистов. Сегодня ночью 12 БПЛА совершили атаку на село Большое Солдатское в Большесолдатском районе. В результате огнем уничтожен частный дом по улице Советской, а также повреждено административное здание", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что обошлось без пострадавших. "Информация о последствиях уточняется. Вновь призываю людей воздержаться от поездок на приграничные территории. Враг не оставляет своих подлых попыток навредить мирному населению. Пожалуйста, берегите себя!" - отметил Хинштейн.
