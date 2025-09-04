https://ria.ru/20250904/bespilotniki-2039574328.html
ВС России уничтожили тяжелый гексакоптер Vampire в ДНР
ВС России уничтожили тяжелый гексакоптер Vampire в ДНР - РИА Новости, 04.09.2025
ВС России уничтожили тяжелый гексакоптер Vampire в ДНР
Российские операторы беспилотников на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике уничтожили тяжелый гексакоптер ВСУ Vampire ("Вампир") и... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T09:06:00+03:00
2025-09-04T09:06:00+03:00
2025-09-04T09:06:00+03:00
безопасность
донецкая народная республика
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991454441_177:0:3415:1821_1920x0_80_0_0_02d4a816444be2a0794e548c963d51a0.jpg
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Российские операторы беспилотников на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике уничтожили тяжелый гексакоптер ВСУ Vampire ("Вампир") и штурмовой дрон украинских боевиков, сообщили в Минобороны России. "Действия расчетов БПЛА и артиллерии подтвердили высокую эффективность взаимодействия подразделений "Южной" группировки войск: противник лишился как воздушных, так и наземных средств ведения боя… Севернее Константиновки операторы беспилотников также выявили штурмовой роботехнический комплекс 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Для его уничтожения применили ударный дрон "Ланцет" , - отметили в ведомстве. По данным Минобороны, в районе Клебан-Быкского водохранилища российские расчеты БПЛА зафиксировали украинский гексакоптер в момент посадки. Его координаты были оперативно переданы артиллеристам, которые точным ударом вывели цель из строя.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991454441_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_08f916bd33fc89453f7a8f3696b5cd00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили тяжелый гексакоптер Vampire в ДНР
ВС России уничтожили тяжелый гексакоптер Vampire на Константиновском направлении