ВС России уничтожили тяжелый гексакоптер Vampire в ДНР - РИА Новости, 04.09.2025
09:06 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/bespilotniki-2039574328.html
ВС России уничтожили тяжелый гексакоптер Vampire в ДНР
безопасность
донецкая народная республика
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Российские операторы беспилотников на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике уничтожили тяжелый гексакоптер ВСУ Vampire ("Вампир") и штурмовой дрон украинских боевиков, сообщили в Минобороны России. "Действия расчетов БПЛА и артиллерии подтвердили высокую эффективность взаимодействия подразделений "Южной" группировки войск: противник лишился как воздушных, так и наземных средств ведения боя… Севернее Константиновки операторы беспилотников также выявили штурмовой роботехнический комплекс 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Для его уничтожения применили ударный дрон "Ланцет" , - отметили в ведомстве. По данным Минобороны, в районе Клебан-Быкского водохранилища российские расчеты БПЛА зафиксировали украинский гексакоптер в момент посадки. Его координаты были оперативно переданы артиллеристам, которые точным ударом вывели цель из строя.
безопасность, донецкая народная республика, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российский военнослужащий с разведывательным БПЛА
Российский военнослужащий с разведывательным БПЛА. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Российские операторы беспилотников на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике уничтожили тяжелый гексакоптер ВСУ Vampire ("Вампир") и штурмовой дрон украинских боевиков, сообщили в Минобороны России.
"Действия расчетов БПЛА и артиллерии подтвердили высокую эффективность взаимодействия подразделений "Южной" группировки войск: противник лишился как воздушных, так и наземных средств ведения боя… Севернее Константиновки операторы беспилотников также выявили штурмовой роботехнический комплекс 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Для его уничтожения применили ударный дрон "Ланцет" , - отметили в ведомстве.
По данным Минобороны, в районе Клебан-Быкского водохранилища российские расчеты БПЛА зафиксировали украинский гексакоптер в момент посадки. Его координаты были оперативно переданы артиллеристам, которые точным ударом вывели цель из строя.
