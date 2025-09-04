https://ria.ru/20250904/bespilotniki-2039574328.html

ВС России уничтожили тяжелый гексакоптер Vampire в ДНР

2025-09-04T09:06:00+03:00

безопасность

донецкая народная республика

константиновка

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Российские операторы беспилотников на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике уничтожили тяжелый гексакоптер ВСУ Vampire ("Вампир") и штурмовой дрон украинских боевиков, сообщили в Минобороны России. "Действия расчетов БПЛА и артиллерии подтвердили высокую эффективность взаимодействия подразделений "Южной" группировки войск: противник лишился как воздушных, так и наземных средств ведения боя… Севернее Константиновки операторы беспилотников также выявили штурмовой роботехнический комплекс 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Для его уничтожения применили ударный дрон "Ланцет" , - отметили в ведомстве. По данным Минобороны, в районе Клебан-Быкского водохранилища российские расчеты БПЛА зафиксировали украинский гексакоптер в момент посадки. Его координаты были оперативно переданы артиллеристам, которые точным ударом вывели цель из строя.

2025

Варвара Скокшина

