ПВО перехвалила БПЛА ВСУ в нескольких районах Ростовской области

ПВО перехватила БПЛА ВСУ в нескольких районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. ПВО перехватила БПЛА ВСУ в нескольких районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь."Наши силы и средства ПВО отразили массированную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Семикаракорске, Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Дубовском и Шолоховском районе. По оперативным данным, никто из людей не пострадал. В нескольких местах Тарасовского, Миллеровского и в Дубовском районе из-за падения фрагментов БПЛА загорелась сухая трава. Ландшафтные пожары были оперативно потушены", - написал Слюсарь в Telegram-канале.

