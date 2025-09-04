https://ria.ru/20250904/bespilotniki-2039522337.html

ПВО за час сбила пять украинских беспилотников в Ростовской области

ПВО за час сбила пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.09.2025

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. ПВО за час сбила пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области, сообщило Минобороны РФ."Третьего сентября с 23.00 мск (среды - ред.) до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.

