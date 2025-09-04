Водитель въехал в толпу в Берлине, пострадали дети
При въезде автомобиля в толпу в Берлине несколько детей получили травмы
© Getty Images / picture alliance/Annette RiedlНа месте наезда автомобиля на толпу людей в Берлине
© Getty Images / picture alliance/Annette Riedl
На месте наезда автомобиля на толпу людей в Берлине
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Водитель въехал в группу людей в Берлине, пишет газета Bild.
"По предварительным данным, автомобиль BMW при повороте въехал в группу детей (семи-восьми лет)", — говорится в публикации.
© Getty Images / picture alliance/Annette RiedlСкорая на месте наезда автомобиля на толпу людей в Берлине
© Getty Images / picture alliance/Annette Riedl
Скорая на месте наезда автомобиля на толпу людей в Берлине
По информации издания, трое из 15 детей получили легкие травмы, а одна сопровождающая — тяжелые. Их увезли в больницу после оказания первой помощи на месте. Водитель не пострадал, его допрашивает полиция. Пока происшествие расценивают как несчастный случай.
Ранее газета сообщала, что пострадало "много" детей, без уточнения точного количества.
