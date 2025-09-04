Рейтинг@Mail.ru
Водитель въехал в толпу в Берлине, пострадали дети
14:58 04.09.2025 (обновлено: 16:11 04.09.2025)
Водитель въехал в толпу в Берлине, пострадали дети
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Водитель въехал в группу людей в Берлине, пишет газета Bild.&quot;По предварительным данным, автомобиль BMW при повороте въехал в группу детей (семи-восьми лет)&quot;, — говорится в публикации.По информации издания, трое из 15 детей получили легкие травмы, а одна сопровождающая — тяжелые. Их увезли в больницу после оказания первой помощи на месте. Водитель не пострадал, его допрашивает полиция. Пока происшествие расценивают как несчастный случай.Ранее газета сообщала, что пострадало "много" детей, без уточнения точного количества.
берлин (город), в мире, германия
Берлин (город), В мире, Германия
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Водитель въехал в группу людей в Берлине, пишет газета Bild.
"По предварительным данным, автомобиль BMW при повороте въехал в группу детей (семи-восьми лет)", — говорится в публикации.

По информации издания, трое из 15 детей получили легкие травмы, а одна сопровождающая — тяжелые. Их увезли в больницу после оказания первой помощи на месте. Водитель не пострадал, его допрашивает полиция. Пока происшествие расценивают как несчастный случай.
Ранее газета сообщала, что пострадало "много" детей, без уточнения точного количества.
