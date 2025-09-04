Силуанов рассказал о ситуации с бензином в регионах
Силуанов: проблем с бензином в регионах нет
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Ситуация с бензином в регионах России под контролем, проблем нет и не будет, заявил министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) по итогам разговора с главой Минэнерго Сергеем Цивилевым.
"Я говорил с министром энергетики, значит, Сергеем Леонидовичем Цивилевым. Он сказал, что вопросов проблем снабжения нефтепродуктами в наших регионах, включая, естественно, бензин на заправках, нет. И не будет. Все под контролем", - сказал Силуанов журналистам.
В России продлили эмбарго на экспорт бензина
1 сентября, 01:33
Ранее в четверг Цивилев на брифинге в рамках ВЭФ говорил, что минэнерго РФ совместно с нефтяными компаниями скорректировало графики ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах так, чтобы они не выпадали на период высокого спроса, и в целом принятых мер по стабилизации топливного рынка пока достаточно, чтобы удержать в сентябре темпы роста цен на бензин в пределах инфляции.
По данным Росстата, средняя цена бензина на АЗС в России с 25 августа по 1 сентября выросла на 0,3%, или на 19 копеек, до 62,27 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 0,07%, или на 5 копеек, до 71,57 рубля за литр. При этом в целом в России с 26 августа по 1 сентября была дефляция - в 0,08%.
Правительство РФ продлило на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров. В октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Автомобилистам назвали предельный срок хранения бензина
27 августа, 03:18