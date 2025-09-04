https://ria.ru/20250904/belorussiya-2039785112.html
КГБ Белоруссии задержал поляка с секретными документами по учениям "Запад"
04.09.2025
КГБ Белоруссии задержал поляка с секретными документами по учениям "Запад"
Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал поляка за шпионаж, у него изъяты секретные документы по учениям "Запад", сообщил телеканал "Беларусь1"... РИА Новости, 04.09.2025
белоруссия
в мире
польша
витебская область
виктор хренин
МИНСК, 4 сен — РИА Новости. Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал поляка за шпионаж, у него изъяты секретные документы по учениям "Запад", сообщил телеканал "Беларусь1" в программе "Панорама"."В Витебской области после проведения операции агентурной разведки одной из спецслужб Польши задержаны граждане Беларуси и Польши", — говорится в репортаже.Телеканал показал изъятые у поляка документы по белорусско-российским учениям "Запад-2025" с грифом "Секретно".Среди личных вещей у него нашли доллары, евро, болгарские и польские деньги, белорусские рубли и сим-карту, не на его имя. Также КГБ задержал гражданина Белоруссии. Поляк познакомился с ним в соцсетях и предложил сотрудничество в интересах Варшавы. Речь шла о сборе закрытой информации, сведений о командном составе, а также сотрудниках военной контрразведки."Полученные данные Гжегож Гавел передавал польским силовикам. В частности, секретные сведения о военных объектах Беларуси Гжегош собирал для спецслужбы – Агентства внутренней безопасности Республики Польша. За передачу нужных ему сведений Гжегош Гавел обещал белорусу ежемесячно передавать деньги", — сообщил канал.Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.В конце июля начальник Генштаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что в сценарии предстоящих в сентябре учений "Запад-2025" нет вопросов наступательной тематики, они носят исключительно оборонительный характер.Глава Минобороны страны Виктор Хренин объявил о решении снизить параметры учений и перенести основные маневры вглубь республики от западных границ. Позже помощник главы ведомства Валерий Ревенко пояснил, что планируется снизить численность участников почти вдвое.
белоруссия
польша
витебская область
