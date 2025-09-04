Рейтинг@Mail.ru
КГБ Белоруссии задержал поляка с секретными документами по учениям "Запад" - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:35 04.09.2025 (обновлено: 22:14 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/belorussiya-2039785112.html
КГБ Белоруссии задержал поляка с секретными документами по учениям "Запад"
КГБ Белоруссии задержал поляка с секретными документами по учениям "Запад" - РИА Новости, 04.09.2025
КГБ Белоруссии задержал поляка с секретными документами по учениям "Запад"
Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал поляка за шпионаж, у него изъяты секретные документы по учениям "Запад", сообщил телеканал "Беларусь1"... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T21:35:00+03:00
2025-09-04T22:14:00+03:00
белоруссия
в мире
польша
витебская область
виктор хренин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150927/35/1509273546_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_55296029fb27c7450283937470c30350.jpg
МИНСК, 4 сен — РИА Новости. Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал поляка за шпионаж, у него изъяты секретные документы по учениям "Запад", сообщил телеканал "Беларусь1" в программе "Панорама"."В Витебской области после проведения операции агентурной разведки одной из спецслужб Польши задержаны граждане Беларуси и Польши", — говорится в репортаже.Телеканал показал изъятые у поляка документы по белорусско-российским учениям "Запад-2025" с грифом "Секретно".Среди личных вещей у него нашли доллары, евро, болгарские и польские деньги, белорусские рубли и сим-карту, не на его имя. Также КГБ задержал гражданина Белоруссии. Поляк познакомился с ним в соцсетях и предложил сотрудничество в интересах Варшавы. Речь шла о сборе закрытой информации, сведений о командном составе, а также сотрудниках военной контрразведки."Полученные данные Гжегож Гавел передавал польским силовикам. В частности, секретные сведения о военных объектах Беларуси Гжегош собирал для спецслужбы – Агентства внутренней безопасности Республики Польша. За передачу нужных ему сведений Гжегош Гавел обещал белорусу ежемесячно передавать деньги", — сообщил канал.Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.В конце июля начальник Генштаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что в сценарии предстоящих в сентябре учений "Запад-2025" нет вопросов наступательной тематики, они носят исключительно оборонительный характер.Глава Минобороны страны Виктор Хренин объявил о решении снизить параметры учений и перенести основные маневры вглубь республики от западных границ. Позже помощник главы ведомства Валерий Ревенко пояснил, что планируется снизить численность участников почти вдвое.
https://ria.ru/20250808/ukraina-2034055011.html
https://ria.ru/20250831/belorussija-2038659908.html
https://ria.ru/20250904/shpion-2039589496.html
белоруссия
польша
витебская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150927/35/1509273546_200:0:1036:627_1920x0_80_0_0_36dc06b75f66c0f16b10f9b29e46f458.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, в мире, польша, витебская область, виктор хренин
Белоруссия, В мире, Польша, Витебская область, Виктор Хренин
КГБ Белоруссии задержал поляка с секретными документами по учениям "Запад"

В Белоруссии задержали гражданина Польши за шпионаж и изъяли секретные документы

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСотрудник КГБ Белоруссии
Сотрудник КГБ Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Сотрудник КГБ Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 4 сен — РИА Новости. Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал поляка за шпионаж, у него изъяты секретные документы по учениям "Запад", сообщил телеканал "Беларусь1" в программе "Панорама".
"В Витебской области после проведения операции агентурной разведки одной из спецслужб Польши задержаны граждане Беларуси и Польши", — говорится в репортаже.
Вертолеты Ми-24 на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии Запад -2021 - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Украина и Польша попытаются сорвать учения "Запад-2025", сообщил источник
8 августа, 03:48
Телеканал показал изъятые у поляка документы по белорусско-российским учениям "Запад-2025" с грифом "Секретно".
Среди личных вещей у него нашли доллары, евро, болгарские и польские деньги, белорусские рубли и сим-карту, не на его имя.
Также КГБ задержал гражданина Белоруссии. Поляк познакомился с ним в соцсетях и предложил сотрудничество в интересах Варшавы. Речь шла о сборе закрытой информации, сведений о командном составе, а также сотрудниках военной контрразведки.
"Полученные данные Гжегож Гавел передавал польским силовикам. В частности, секретные сведения о военных объектах Беларуси Гжегош собирал для спецслужбы – Агентства внутренней безопасности Республики Польша. За передачу нужных ему сведений Гжегош Гавел обещал белорусу ежемесячно передавать деньги", — сообщил канал.
Военнослужащие почетного караула ВС РБ на церемонии открытия учений ОДКБ Взаимодействие-2025, Поиск-2025 и Эшелон-2025 - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
В Белоруссии рассказали, почему учения ОДКБ перенесли вглубь страны
31 августа, 14:42
Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.
В конце июля начальник Генштаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что в сценарии предстоящих в сентябре учений "Запад-2025" нет вопросов наступательной тематики, они носят исключительно оборонительный характер.
Глава Минобороны страны Виктор Хренин объявил о решении снизить параметры учений и перенести основные маневры вглубь республики от западных границ. Позже помощник главы ведомства Валерий Ревенко пояснил, что планируется снизить численность участников почти вдвое.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В Херсонской области задержали украинского шпиона
Вчера, 09:47
 
БелоруссияВ миреПольшаВитебская областьВиктор Хренин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала