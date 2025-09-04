https://ria.ru/20250904/avtomobili-2039558037.html
Исследование: продажи новых автомобилей в России снизились на 18,6%
Исследование: продажи новых автомобилей в России снизились на 18,6% - РИА Новости, 04.09.2025
Исследование: продажи новых автомобилей в России снизились на 18,6%
Продажи новых легковых автомобилей в России летом этого года составили 333 тысячи машин, что на 18,6% меньше, чем летом 2024 года, подсчитало РИА Новости на... РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в России летом этого года составили 333 тысячи машин, что на 18,6% меньше, чем летом 2024 года, подсчитало РИА Новости на основе данных аналитического агентства "Автостат". Так, сильнее всего продажи снизились в июне, когда было реализовано 90,1 тысячи новых легковушек, что на 27,6% меньше в годовом выражении. Второй летний месяц оказался самым близким к прошлому году – снижение на 11,4% до 120,65 тысячи штук. В августе россияне купили больше машин, чем в июле, но на 17,6% меньше, чем годом ранее – 122,2 тысячи штук. Тройка самых продаваемых брендов за год не изменилась. Первое место, как и год назад, занимает отечественная Lada (80 тысяч штук), второе – китайский Haval (38,3 тысячи штук), а третье – Chery (33,5 тысячи штук). Все трое этим летом показали отрицательную динамику продаж. Лидером среди моделей этим летом, как и годом ранее, стала Lada Granta, чьи продажи сократились на 29,3% и составили 37,5 тысячи штук. На втором месте – Lada Vesta, реализованная за три месяца в количестве 18,9 тысячи штук, что на 42% меньше в годовом выражении. Третьим же стал Haval Jolion, его в июне-августе 2025 года купили 15,8 тысячи раз – на 35% меньше, чем год назад.
россия
