Рейтинг@Mail.ru
Исследование: продажи новых автомобилей в России снизились на 18,6% - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:07 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/avtomobili-2039558037.html
Исследование: продажи новых автомобилей в России снизились на 18,6%
Исследование: продажи новых автомобилей в России снизились на 18,6% - РИА Новости, 04.09.2025
Исследование: продажи новых автомобилей в России снизились на 18,6%
Продажи новых легковых автомобилей в России летом этого года составили 333 тысячи машин, что на 18,6% меньше, чем летом 2024 года, подсчитало РИА Новости на... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T07:07:00+03:00
2025-09-04T07:07:00+03:00
авто
россия
автостат
lada vesta
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39647/64/396476477_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_b6b52476a759a6342766d4710355ea85.jpg
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в России летом этого года составили 333 тысячи машин, что на 18,6% меньше, чем летом 2024 года, подсчитало РИА Новости на основе данных аналитического агентства "Автостат". Так, сильнее всего продажи снизились в июне, когда было реализовано 90,1 тысячи новых легковушек, что на 27,6% меньше в годовом выражении. Второй летний месяц оказался самым близким к прошлому году – снижение на 11,4% до 120,65 тысячи штук. В августе россияне купили больше машин, чем в июле, но на 17,6% меньше, чем годом ранее – 122,2 тысячи штук. Тройка самых продаваемых брендов за год не изменилась. Первое место, как и год назад, занимает отечественная Lada (80 тысяч штук), второе – китайский Haval (38,3 тысячи штук), а третье – Chery (33,5 тысячи штук). Все трое этим летом показали отрицательную динамику продаж. Лидером среди моделей этим летом, как и годом ранее, стала Lada Granta, чьи продажи сократились на 29,3% и составили 37,5 тысячи штук. На втором месте – Lada Vesta, реализованная за три месяца в количестве 18,9 тысячи штук, что на 42% меньше в годовом выражении. Третьим же стал Haval Jolion, его в июне-августе 2025 года купили 15,8 тысячи раз – на 35% меньше, чем год назад.
https://ria.ru/20250312/avtomobili-2004115156.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39647/64/396476477_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_34f376fa46b6b8ad0825d2f24d530d5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, автостат, lada vesta, общество
Авто, Россия, Автостат, Lada Vesta, Общество
Исследование: продажи новых автомобилей в России снизились на 18,6%

"Автостат": продажи новых автомобилей в России летом снизились на 18,6%

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкАвтомобили
Автомобили - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Автомобили. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в России летом этого года составили 333 тысячи машин, что на 18,6% меньше, чем летом 2024 года, подсчитало РИА Новости на основе данных аналитического агентства "Автостат".
Так, сильнее всего продажи снизились в июне, когда было реализовано 90,1 тысячи новых легковушек, что на 27,6% меньше в годовом выражении. Второй летний месяц оказался самым близким к прошлому году – снижение на 11,4% до 120,65 тысячи штук. В августе россияне купили больше машин, чем в июле, но на 17,6% меньше, чем годом ранее – 122,2 тысячи штук.
Тройка самых продаваемых брендов за год не изменилась. Первое место, как и год назад, занимает отечественная Lada (80 тысяч штук), второе – китайский Haval (38,3 тысячи штук), а третье – Chery (33,5 тысячи штук). Все трое этим летом показали отрицательную динамику продаж.
Лидером среди моделей этим летом, как и годом ранее, стала Lada Granta, чьи продажи сократились на 29,3% и составили 37,5 тысячи штук. На втором месте – Lada Vesta, реализованная за три месяца в количестве 18,9 тысячи штук, что на 42% меньше в годовом выражении. Третьим же стал Haval Jolion, его в июне-августе 2025 года купили 15,8 тысячи раз – на 35% меньше, чем год назад.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Почему в России перестали покупать автомобили
12 марта, 12:52
 
АвтоРоссияАвтостатLada VestaОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала