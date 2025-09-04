Рейтинг@Mail.ru
Эксперт отметила отсутствие ограничений на использование праворульных машин - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:33 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/avtomobil-2039530004.html
Эксперт отметила отсутствие ограничений на использование праворульных машин
Эксперт отметила отсутствие ограничений на использование праворульных машин - РИА Новости, 04.09.2025
Эксперт отметила отсутствие ограничений на использование праворульных машин
Ограничений на использование праворульных автомобилей в России нет в техническом регламенте Таможенного союза, а дискуссии об их запрете с 2008 года не... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T02:33:00+03:00
2025-09-04T02:33:00+03:00
россия
япония
ирина волк
таможенный союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872547494_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_b673b984bb69c083a12dbc349fcdc2e4.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Ограничений на использование праворульных автомобилей в России нет в техническом регламенте Таможенного союза, а дискуссии об их запрете с 2008 года не поднимались дальше разговоров в медиа, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", автоюрист Екатерина Соловьева. "Попытки запрета автомобилей с правым рулем впервые предпринимались в период с 2005 по 2008 год. С тех пор тема не поднималась дальше разговоров в медиа", - рассказала Соловьева. Эксперт напомнила, что представитель МВД России Ирина Волк в конце июля опровергла слухи о запрете праворульных автомобилей. Технический регламент Таможенного союза также не содержит подобных ограничений, подчеркнула автоюрист. Как отметила Соловьева, в разных частях РФ существуют свои специфические особенности. "Дальневосточный федеральный округ обладает уникальной спецификой, обусловленной его приграничным и близким расположением с Японией. Оттуда в Россию поступает значительная часть импорта автомобилей с правым рулём. Кроме того, такие автомобили с учётом всех пошлин, часто имеют более низкую стоимость в подержанном состоянии. Этот фактор смягчает неудобство правого руля", - подчеркнула эксперт. Также автоюрист обратила внимание, что за годы использования водители адаптировались к особенностям праворульных автомобилей.
https://ria.ru/20250829/yurist-2038225773.html
https://ria.ru/20250224/osago-1752227050.html
россия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872547494_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_f6b2dd0b1478ce9de2ef79845cddac0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, япония, ирина волк, таможенный союз
Россия, Япония, Ирина Волк, Таможенный союз
Эксперт отметила отсутствие ограничений на использование праворульных машин

Юрист Соловьева: ограничений на использование праворульных автомобилей в РФ нет

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПраворульные хетчбэки на авторынке
Праворульные хетчбэки на авторынке - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Праворульные хетчбэки на авторынке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Ограничений на использование праворульных автомобилей в России нет в техническом регламенте Таможенного союза, а дискуссии об их запрете с 2008 года не поднимались дальше разговоров в медиа, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", автоюрист Екатерина Соловьева.
"Попытки запрета автомобилей с правым рулем впервые предпринимались в период с 2005 по 2008 год. С тех пор тема не поднималась дальше разговоров в медиа", - рассказала Соловьева.
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Юрист рассказала, какие изменения ждут автомобилистов с 1 сентября
29 августа, 03:30
Эксперт напомнила, что представитель МВД России Ирина Волк в конце июля опровергла слухи о запрете праворульных автомобилей. Технический регламент Таможенного союза также не содержит подобных ограничений, подчеркнула автоюрист.
Как отметила Соловьева, в разных частях РФ существуют свои специфические особенности.
"Дальневосточный федеральный округ обладает уникальной спецификой, обусловленной его приграничным и близким расположением с Японией. Оттуда в Россию поступает значительная часть импорта автомобилей с правым рулём. Кроме того, такие автомобили с учётом всех пошлин, часто имеют более низкую стоимость в подержанном состоянии. Этот фактор смягчает неудобство правого руля", - подчеркнула эксперт.
Также автоюрист обратила внимание, что за годы использования водители адаптировались к особенностям праворульных автомобилей.
Штраф за страховку - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Не только штраф: автоюрист раскрыл последствия езды без ОСАГО
24 февраля, 18:39
 
РоссияЯпонияИрина ВолкТаможенный союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала