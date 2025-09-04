https://ria.ru/20250904/avtomobil-2039530004.html

Эксперт отметила отсутствие ограничений на использование праворульных машин

Эксперт отметила отсутствие ограничений на использование праворульных машин - РИА Новости, 04.09.2025

Эксперт отметила отсутствие ограничений на использование праворульных машин

Ограничений на использование праворульных автомобилей в России нет в техническом регламенте Таможенного союза, а дискуссии об их запрете с 2008 года не... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T02:33:00+03:00

2025-09-04T02:33:00+03:00

2025-09-04T02:33:00+03:00

россия

япония

ирина волк

таможенный союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872547494_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_b673b984bb69c083a12dbc349fcdc2e4.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Ограничений на использование праворульных автомобилей в России нет в техническом регламенте Таможенного союза, а дискуссии об их запрете с 2008 года не поднимались дальше разговоров в медиа, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", автоюрист Екатерина Соловьева. "Попытки запрета автомобилей с правым рулем впервые предпринимались в период с 2005 по 2008 год. С тех пор тема не поднималась дальше разговоров в медиа", - рассказала Соловьева. Эксперт напомнила, что представитель МВД России Ирина Волк в конце июля опровергла слухи о запрете праворульных автомобилей. Технический регламент Таможенного союза также не содержит подобных ограничений, подчеркнула автоюрист. Как отметила Соловьева, в разных частях РФ существуют свои специфические особенности. "Дальневосточный федеральный округ обладает уникальной спецификой, обусловленной его приграничным и близким расположением с Японией. Оттуда в Россию поступает значительная часть импорта автомобилей с правым рулём. Кроме того, такие автомобили с учётом всех пошлин, часто имеют более низкую стоимость в подержанном состоянии. Этот фактор смягчает неудобство правого руля", - подчеркнула эксперт. Также автоюрист обратила внимание, что за годы использования водители адаптировались к особенностям праворульных автомобилей.

https://ria.ru/20250829/yurist-2038225773.html

https://ria.ru/20250224/osago-1752227050.html

россия

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, япония, ирина волк, таможенный союз