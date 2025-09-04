Эксперт отметила отсутствие ограничений на использование праворульных машин
Юрист Соловьева: ограничений на использование праворульных автомобилей в РФ нет
Праворульные хетчбэки на авторынке. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Ограничений на использование праворульных автомобилей в России нет в техническом регламенте Таможенного союза, а дискуссии об их запрете с 2008 года не поднимались дальше разговоров в медиа, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", автоюрист Екатерина Соловьева.
"Попытки запрета автомобилей с правым рулем впервые предпринимались в период с 2005 по 2008 год. С тех пор тема не поднималась дальше разговоров в медиа", - рассказала Соловьева.
Эксперт напомнила, что представитель МВД России Ирина Волк в конце июля опровергла слухи о запрете праворульных автомобилей. Технический регламент Таможенного союза также не содержит подобных ограничений, подчеркнула автоюрист.
Как отметила Соловьева, в разных частях РФ существуют свои специфические особенности.
"Дальневосточный федеральный округ обладает уникальной спецификой, обусловленной его приграничным и близким расположением с Японией. Оттуда в Россию поступает значительная часть импорта автомобилей с правым рулём. Кроме того, такие автомобили с учётом всех пошлин, часто имеют более низкую стоимость в подержанном состоянии. Этот фактор смягчает неудобство правого руля", - подчеркнула эксперт.
Также автоюрист обратила внимание, что за годы использования водители адаптировались к особенностям праворульных автомобилей.
