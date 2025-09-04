https://ria.ru/20250904/avto-2039750234.html
Три человека погибли в ДТП в Саратовской области
Три человека погибли в ДТП в Саратовской области - РИА Новости, 04.09.2025
Три человека погибли в ДТП в Саратовской области
Три человека погибли, один госпитализирован после столкновения Lada Granta и Lada Vesta в Балашовском районе Саратовской области, сообщает региональное ГУМВД... РИА Новости, 04.09.2025
происшествия
балашовский район
саратовская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
lada vesta
САМАРА, 4 сен - РИА Новости. Три человека погибли, один госпитализирован после столкновения Lada Granta и Lada Vesta в Балашовском районе Саратовской области, сообщает региональное ГУМВД России. "В Балашовском районе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с погибшими. По предварительным данным, сегодня в 17.45 вблизи села Репное произошло столкновение автомобилей Lada Granta и Lada Vesta. В результате три участника происшествия погибли, один человек доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУМВД. Обстоятельства происшествия уточняются.
балашовский район
саратовская область
Три человека погибли в ДТП в Саратовской области
В Саратовской области три человека погибли в ДТП с двумя легковыми авто