Три человека погибли в ДТП в Саратовской области - РИА Новости, 04.09.2025
18:33 04.09.2025 (обновлено: 18:44 04.09.2025)
Три человека погибли в ДТП в Саратовской области
Три человека погибли, один госпитализирован после столкновения Lada Granta и Lada Vesta в Балашовском районе Саратовской области, сообщает региональное ГУМВД...
происшествия
балашовский район
саратовская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
lada vesta
САМАРА, 4 сен - РИА Новости. Три человека погибли, один госпитализирован после столкновения Lada Granta и Lada Vesta в Балашовском районе Саратовской области, сообщает региональное ГУМВД России. "В Балашовском районе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с погибшими. По предварительным данным, сегодня в 17.45 вблизи села Репное произошло столкновение автомобилей Lada Granta и Lada Vesta. В результате три участника происшествия погибли, один человек доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУМВД. Обстоятельства происшествия уточняются.
балашовский район
саратовская область
происшествия, балашовский район, саратовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), lada vesta
Происшествия, Балашовский район, Саратовская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Lada Vesta
На месте столкновения Lada Granta и Lada Vesta в Балашовском районе Саратовской области
На месте столкновения Lada Granta и Lada Vesta в Балашовском районе Саратовской области
САМАРА, 4 сен - РИА Новости. Три человека погибли, один госпитализирован после столкновения Lada Granta и Lada Vesta в Балашовском районе Саратовской области, сообщает региональное ГУМВД России.
Балашовском районе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с погибшими. По предварительным данным, сегодня в 17.45 вблизи села Репное произошло столкновение автомобилей Lada Granta и Lada Vesta. В результате три участника происшествия погибли, один человек доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУМВД.
На месте столкновения Lada Granta и Lada Vesta в Балашовском районе Саратовской области
На месте столкновения Lada Granta и Lada Vesta в Балашовском районе Саратовской области
Обстоятельства происшествия уточняются.
На месте массового ДТП в Ростовской области.
В Ростовской области произошло массовое ДТП
2 сентября, 12:09
 
ПроисшествияБалашовский районСаратовская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Lada Vesta
 
 
