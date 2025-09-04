Рейтинг@Mail.ru
В МЭР рассказали о планах запуска авиасообщения с Малайзией - РИА Новости, 04.09.2025
06:05 04.09.2025
В МЭР рассказали о планах запуска авиасообщения с Малайзией
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия надеется открыть прямое авиасообщение с Малайзией в 2025 году, решение в высокой степени готовности, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Обсуждаем открытие прямого авиасообщения с Малайзией - находимся в высокой степени готовности. Надеемся, что в этом году сможем открыть", - сказал он. Он добавил, что у России прямое авиасообщение развивается со всеми странами Азии. Увеличивается количество рейсов с Вьетнамом и Таиландом, с Индонезией - на Бали прямые рейсы. ВЭФ-2025 проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия надеется открыть прямое авиасообщение с Малайзией в 2025 году, решение в высокой степени готовности, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"Обсуждаем открытие прямого авиасообщения с Малайзией - находимся в высокой степени готовности. Надеемся, что в этом году сможем открыть", - сказал он.
Он добавил, что у России прямое авиасообщение развивается со всеми странами Азии. Увеличивается количество рейсов с Вьетнамом и Таиландом, с Индонезией - на Бали прямые рейсы.
ВЭФ-2025 проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Парламенты России и Малайзии обсуждают модельное законодательство
