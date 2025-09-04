Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ попытался атаковать склад с ГСМ в Луганске
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:08 04.09.2025 (обновлено: 23:51 04.09.2025)
Дрон ВСУ попытался атаковать склад с ГСМ в Луганске
Дрон ВСУ попытался атаковать склад с ГСМ в Луганске
Украинский БПЛА пытался атаковать склад горюче-смазочных материалов в Луганске, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 04.09.2025
ЛУГАНСК, 4 сен — РИА Новости. Украинский БПЛА пытался атаковать склад горюче-смазочных материалов в Луганске, сообщили РИА Новости в силовых структурах.&quot;В 20:40 в результате атаки вражеского БПЛА произошло возгорание резервуара с ГСМ в Луганске. К счастью, резервуары были практически не заполнены. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место. Площадь возгорания минимальная&quot;, — рассказал собеседник агентства.Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Дрон ВСУ попытался атаковать склад с ГСМ в Луганске

Украинский беспилотник пытался атаковать склад с ГСМ на окраине Луганска

Украинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 сен — РИА Новости. Украинский БПЛА пытался атаковать склад горюче-смазочных материалов в Луганске, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В 20:40 в результате атаки вражеского БПЛА произошло возгорание резервуара с ГСМ в Луганске. К счастью, резервуары были практически не заполнены. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место. Площадь возгорания минимальная", — рассказал собеседник агентства.

Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
