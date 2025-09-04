https://ria.ru/20250904/ataka-2039754462.html

ВСУ атаковали Белгородскую область, есть погибший

ВСУ атаковали Белгородскую область, есть погибший - РИА Новости, 04.09.2025

ВСУ атаковали Белгородскую область, есть погибший

Мужчина погиб в результате атаки БПЛА на село в Грайворонском округе Белгородской области, еще одна женщина в другом селе округа получила ранения, сообщил в... РИА Новости, 04.09.2025

БЕЛГОРОД, 4 сен – РИА Новости. Мужчина погиб в результате атаки БПЛА на село в Грайворонском округе Белгородской области, еще одна женщина в другом селе округа получила ранения, сообщил в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В селе Безымено FPV-дрон ударил по территории частного домовладения. Мужчина, который в момент атаки находился на улице, от полученных ранений скончался на месте", - говорится в сообщении.Женщину, по информации Гладкова, ранило при ударе дрона ВСУ в селе Глотово. У нее минно-взрывная травма, баротравма, а также множественные осколочные ранения ноги, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

белгородская область

