ВСУ атаковали Белгородскую область, есть погибший
2025-09-04T18:48:00+03:00
2025-09-04T18:48:00+03:00
2025-09-04T18:55:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
БЕЛГОРОД, 4 сен – РИА Новости. Мужчина погиб в результате атаки БПЛА на село в Грайворонском округе Белгородской области, еще одна женщина в другом селе округа получила ранения, сообщил в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В селе Безымено FPV-дрон ударил по территории частного домовладения. Мужчина, который в момент атаки находился на улице, от полученных ранений скончался на месте", - говорится в сообщении.Женщину, по информации Гладкова, ранило при ударе дрона ВСУ в селе Глотово. У нее минно-взрывная травма, баротравма, а также множественные осколочные ранения ноги, ей оказывается необходимая медицинская помощь.
белгородская область
