Балицкий обвинил ВСУ в преднамеренной атаке на Днепрорудненский комбинат
Специальная военная операция на Украине
 
17:58 04.09.2025
Балицкий обвинил ВСУ в преднамеренной атаке на Днепрорудненский комбинат
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Атака ВСУ по Днепрорудненскому железорудному комбинату произошла в момент проведения торжественного мероприятия ко Дню шахтера 28 августа, это еще раз показывает террористический характер киевского режима, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Минздрав области сообщил об атаке на комбинат 28 августа, в результате атаки пострадали семь мирных жителей. "Напоминаю, что в Запорожской области действует военное положение, противник не прекращает попыток атаковать наши мирные населенные пункты, часто пытаются атаковать в дни праздников. Таким примером стала недавняя атака по актовому залу Днепрорудненского комбината, где шло концертное мероприятие, приуроченное ко Дню шахтера, выступали дети, творческие коллективы. Благо пострадавших среди детей нет, однако ранения разной степени тяжести получили семь местных жителей, одна из пострадавших до сих пор в крайне тяжелом состоянии. И это очередное доказательство террористической натуры киевского режима. Для них нет ничего святого и никогда не было", - сообщил в Telegram-канале Балицкий. Он отметил, что в области введены временные правила обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий, они опубликованы на официальном сайте администрации губернатора и правительства Запорожской области. Мероприятия с количеством участников более 50 человек требуют обязательного согласования с органами местного самоуправления, силовыми структурами, отметил он. Если проведение мероприятия предусматривает участие более 500 человек, то организаторы обязаны уведомить о его проведении подразделение территориального органа УФСБ России по Запорожской области и военную комендатуру региона на районном уровне, написал губернатор. Запорожская область - регион Российской Федерации, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Атака ВСУ по Днепрорудненскому железорудному комбинату произошла в момент проведения торжественного мероприятия ко Дню шахтера 28 августа, это еще раз показывает террористический характер киевского режима, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Минздрав области сообщил об атаке на комбинат 28 августа, в результате атаки пострадали семь мирных жителей.
"Напоминаю, что в Запорожской области действует военное положение, противник не прекращает попыток атаковать наши мирные населенные пункты, часто пытаются атаковать в дни праздников. Таким примером стала недавняя атака по актовому залу Днепрорудненского комбината, где шло концертное мероприятие, приуроченное ко Дню шахтера, выступали дети, творческие коллективы. Благо пострадавших среди детей нет, однако ранения разной степени тяжести получили семь местных жителей, одна из пострадавших до сих пор в крайне тяжелом состоянии. И это очередное доказательство террористической натуры киевского режима. Для них нет ничего святого и никогда не было", - сообщил в Telegram-канале Балицкий.
Он отметил, что в области введены временные правила обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий, они опубликованы на официальном сайте администрации губернатора и правительства Запорожской области.
Мероприятия с количеством участников более 50 человек требуют обязательного согласования с органами местного самоуправления, силовыми структурами, отметил он. Если проведение мероприятия предусматривает участие более 500 человек, то организаторы обязаны уведомить о его проведении подразделение территориального органа УФСБ России по Запорожской области и военную комендатуру региона на районном уровне, написал губернатор.
Запорожская область - регион Российской Федерации, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.
