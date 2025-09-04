https://ria.ru/20250904/artilleristy-2039591139.html

Артиллеристы "Ахмата" поддерживают штурмовые группы в районе Северска

СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 4 сен - РИА Новости. Артиллеристы "Ахмата" поддерживают огнем идущие на Северск в ДНР российские штурмовые группы, уничтожая артиллерию и укрепрайоны ВСУ в этом населенном пункте, рассказал РИА Новости командир артрасчета батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Дикий". "Работаем активно, на поражение, опорные пункты, блиндажи, установки различного типа. Работаем в район Северска. Поддерживаем штурмовиков, в районе Северска идут активные наступления "штурмов", и как же без тяжелой артиллерии. Работаем - поражаем", - пояснил "Дикий". ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта, в том числе у Северска.

