https://ria.ru/20250904/artilleristy-2039591139.html
Артиллеристы "Ахмата" поддерживают штурмовые группы в районе Северска
Артиллеристы "Ахмата" поддерживают штурмовые группы в районе Северска - РИА Новости, 04.09.2025
Артиллеристы "Ахмата" поддерживают штурмовые группы в районе Северска
Артиллеристы "Ахмата" поддерживают огнем идущие на Северск в ДНР российские штурмовые группы, уничтожая артиллерию и укрепрайоны ВСУ в этом населенном пункте,... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T09:54:00+03:00
2025-09-04T09:54:00+03:00
2025-09-04T11:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039619583_0:0:3375:1898_1920x0_80_0_0_2d9c876944a0438ece1c700a53652398.jpg
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 4 сен - РИА Новости. Артиллеристы "Ахмата" поддерживают огнем идущие на Северск в ДНР российские штурмовые группы, уничтожая артиллерию и укрепрайоны ВСУ в этом населенном пункте, рассказал РИА Новости командир артрасчета батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Дикий". "Работаем активно, на поражение, опорные пункты, блиндажи, установки различного типа. Работаем в район Северска. Поддерживаем штурмовиков, в районе Северска идут активные наступления "штурмов", и как же без тяжелой артиллерии. Работаем - поражаем", - пояснил "Дикий". ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта, в том числе у Северска.
https://ria.ru/20250306/vsu-2003336525.html
северск
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039619583_644:0:3375:2048_1920x0_80_0_0_fc1575ef63c61e4e3898285eef748a3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, северск, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Северск, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы "Ахмата" поддерживают штурмовые группы в районе Северска
Артиллеристы «Ахмата» ведут огонь по позициям ВСУ в районе Северска