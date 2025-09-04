https://ria.ru/20250904/armani-2039729195.html
В Милане объявят траур в день похорон Армани
В Милане объявят траур в день похорон Армани - РИА Новости, 04.09.2025
В Милане объявят траур в день похорон Армани
Мэр Милана Джузеппе Сала сообщил, что похороны Джорджо Армани состоятся в понедельник, объявив его днем городского траура по скончавшемуся модельеру. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T17:32:00+03:00
2025-09-04T17:32:00+03:00
2025-09-04T17:48:00+03:00
в мире
милан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039734861_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ac5dc69b5c45d52196d90ff8bd8f229f.jpg
РИМ, 4 сен - РИА Новости. Мэр Милана Джузеппе Сала сообщил, что похороны Джорджо Армани состоятся в понедельник, объявив его днем городского траура по скончавшемуся модельеру."В понедельник, день его похорон, будет объявлен день траура", - говорится в заявлении мэра.Модельер скончался в четверг в возрасте 91 года. Как сообщила Armani Group, он мирно ушел из жизни в окружении родных и близких. Прощание с мастером пройдет в Милане в выставочном центре модного дома Armani/Teatro, похороны будут носить частный характер. Даты церемонии в релизе компании не указывалось.
https://ria.ru/20250904/armani-2039711917.html
милан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039734861_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bed61f6093e73130b7920a0d5e415078.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, милан
В Милане объявят траур в день похорон Армани
Мэр Милана объявил понедельник днем траура по Армани