17:32 04.09.2025 (обновлено: 17:48 04.09.2025)
В Милане объявят траур в день похорон Армани
В Милане объявят траур в день похорон Армани
Мэр Милана Джузеппе Сала сообщил, что похороны Джорджо Армани состоятся в понедельник, объявив его днем городского траура по скончавшемуся модельеру. РИА Новости, 04.09.2025
РИМ, 4 сен - РИА Новости. Мэр Милана Джузеппе Сала сообщил, что похороны Джорджо Армани состоятся в понедельник, объявив его днем городского траура по скончавшемуся модельеру."В понедельник, день его похорон, будет объявлен день траура", - говорится в заявлении мэра.Модельер скончался в четверг в возрасте 91 года. Как сообщила Armani Group, он мирно ушел из жизни в окружении родных и близких. Прощание с мастером пройдет в Милане в выставочном центре модного дома Armani/Teatro, похороны будут носить частный характер. Даты церемонии в релизе компании не указывалось.
В Милане объявят траур в день похорон Армани

РИМ, 4 сен - РИА Новости. Мэр Милана Джузеппе Сала сообщил, что похороны Джорджо Армани состоятся в понедельник, объявив его днем городского траура по скончавшемуся модельеру.
"В понедельник, день его похорон, будет объявлен день траура", - говорится в заявлении мэра.
Модельер скончался в четверг в возрасте 91 года. Как сообщила Armani Group, он мирно ушел из жизни в окружении родных и близких. Прощание с мастером пройдет в Милане в выставочном центре модного дома Armani/Teatro, похороны будут носить частный характер. Даты церемонии в релизе компании не указывалось.
Похороны Армани пройдут в непубличном формате
