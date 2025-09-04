https://ria.ru/20250904/arktika-2039556227.html

Дипломат предупредил о безостановочной милитаризации Арктики Западом

Дипломат предупредил о безостановочной милитаризации Арктики Западом

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Государства НАТО продолжают военное освоение региона Арктики, наращивая там свою инфраструктуру и увеличивая число учений, предупредил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. "Сейчас очевидно, что в Заполярье в полной мере ощущается рост геополитической напряжённости. Продолжается активное военное освоение высоких широт западными странами и блоком НАТО. Расширяется военная инфраструктура, растет число военных учений альянса", - сказал он, выступая на сессии ВЭФ. Дипломат отметил, что стремление некоторых государств к сдерживанию России в Арктике, в том числе при помощи санкций, имеет негативные последствия для всей мировой экономики. "Под ударом - международное проектное взаимодействие на Севере, сотрудничество в сфере реагирования, ликвидации чрезвычайных ситуаций, поиска и спасания, рыболовства, экологии, охраны окружающей среды и научно-исследовательский деятельности", - добавил он. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности североатлантического альянса у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

