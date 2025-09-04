https://ria.ru/20250904/arest-2039718277.html

Жителя Екатеринбурга арестовали за связи с РДК*

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Суд Екатеринбурга арестовал местного жителя, причастного к деятельности террористической организации "Русский добровольческий корпус"* (запрещена в РФ), сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Сегодня Чкаловский районный суд определил меру пресечения стороннику организации "Русский добровольческий корпус"*, причастному к совершению преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), в виде заключения под стражу сроком на один месяц 18 дней", – сказал собеседник агентства.Он отметил, что фигурант – местный житель, был задержан накануне в столице Урала.* Террористическая организация, запрещена в России

