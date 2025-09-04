https://ria.ru/20250904/apelsin-2039732840.html

Сервис "Апельсин" проведет "День оранжевого цвета" в Парке Горького

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Платежный сервис "Апельсин" проведет фестиваль "День оранжевого цвета" 5 сентября в Парке Горького, сообщает пресс-служба сервиса. Мероприятие бесплатное и состоится в пространстве "Сфера Х5". Гостей фестиваля ждут мастер-классы, развлечения, музыкальные сеты и розыгрыш Апельсинок (баллы лояльности "Х5 Клуба"). Дневная программа фестиваля подойдет для семейного отдыха. На территории будет оборудована игровая детская площадка и сухой бассейн — все в оранжевых оттенках. Гости также смогут посетить творческий мастер-класс по созданию мультфильма в технике пластилиновой анимации. Вечерняя часть мероприятия будет интересна молодежи. В программе — выступления музыкантов Лауд, Natasha Bai (Наташа Бай) и Sexstasy (Секстаси). На протяжении всего дня у посетителей будет возможность оформить бесплатную Апельсиновую карту АО "Альфа-Банк" с кешбэком до 7% за покупки в "Пятерочке" и "Перекрестке", а также принять участие в розыгрыше 5 миллионов Апельсинок — победители будут объявлены в течение дня. Активность будет доступна всем, кто оформит Апельсиновую карту на мероприятии — для этого при себе необходимо иметь оригинал паспорта РФ. Тайминг фестиваля: с 10:00 до 18:00 — семейный слот (0+): с 19:00 до 23:00 — вечер для любителей электронной музыки (18+): Чтобы поддержать идею фестиваля, организаторы рекомендуют приходить в оранжевой одежде или аксессуарах — это сделает событие еще ярче. Мероприятие объединит семьи, друзей и молодежь, создавая атмосферу праздника и драйва. Необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте "Сферы X5". Период проведения акции: "05" сентября 2025 года – "11" октября 2025 года. Период присоединения к участию в акции: с 10:00:00 по 22:30:00 "05" сентября 2025 года по московскому времени. Информация об организаторе акции, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте.Реклама, ООО "Коалиционная программа лояльности", ИНН 9722075227, erid: F7NfYUJCUneTSUCoKzLM

