"Алроса" планирует достичь цели по добыче алмазов в 2025 году
владивосток
павел маринычев
алроса
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Алроса" планирует достичь цели по добыче алмазов в 2025 году в 29 миллионов карат, в первом полугодии план перевыполнен на 3%, следует из слов генерального директора компании Павла Маринычева. "Мы ожидаем, что целевые показатели в 2025 году будут достигнуты. Параллельно ведется работа над производственными планами и задачами на 2026 год — они находятся на стадии оценки и уточнения", - рассказал он в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Ранее в марте "Алроса" сообщала, что производственный план компании по добыче алмазов остается без изменений и составляет 29 миллионов карат, приостановка нерентабельных месторождений на это не повлияет. "По итогам первых шести месяцев 2025 года группа "Алроса" выполнила производственный план по добыче алмазов: фактический показатель составил 103% от запланированных объемов", - добавил Маринычев. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
