В "Алросе" спрогнозировали восстановление мирового алмазного рынка - РИА Новости, 04.09.2025
07:19 04.09.2025
В "Алросе" спрогнозировали восстановление мирового алмазного рынка
В "Алросе" спрогнозировали восстановление мирового алмазного рынка
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Алроса" прогнозирует восстановление мирового алмазного рынка в среднесрочной перспективе, этому будут способствовать нормализация запасов и снижение предложения, рассказал генеральный директор компании Павел Маринычев в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). "Мы высоко оцениваем среднесрочные перспективы восстановления рынка. Этому будут способствовать как нормализация запасов по всей цепочке алмазно-бриллиантовой торговли, так и снижение предложения алмазного сырья, которое наблюдается сейчас и, судя по всему, будет носить долгосрочный характер", - сказал он. Маринычев отметил, что с начала года на алмазно-бриллиантовом рынке наблюдаются признаки положительного разворота. Так, индексы цен на бриллианты демонстрируют значительно большую устойчивость после цикла снижения, который наблюдался на протяжении предыдущих 2,5 лет, подчеркнул он. Розничный спрос на ключевом рынке бриллиантов, в США, на протяжении многих месяцев остается стабильным, а общий рынок ювелирных украшений с бриллиантами в 2021-2024 годы был значительно выше доковидных рекордных уровней: 82-84 миллиарда долларов против 76-78 миллиардов долларов в 2018-2019 годы, добавил Маринычев. По словам главы "Алросы", небольшой спад в силу сезонности произошел в июле, однако лето - не лучшее время для оценки динамики рынка. "Как правило, торговая активность в это время снижается, а огранщики накапливают запасы перед важным сезоном высокой загрузки индийской огранки, связанном с подготовкой к празднованию Дивали в Индии и рождественским продажам на западных рынках", - объяснил он. В нынешнем году к этому добавилась еще неопределенность в отношении тарифов в США, подчеркнул генеральный директор "Алросы". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
экономика, сша, индия, владивосток, павел маринычев, алроса, дальневосточный федеральный университет
Экономика, США, Индия, Владивосток, Павел Маринычев, Алроса, Дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Алроса" прогнозирует восстановление мирового алмазного рынка в среднесрочной перспективе, этому будут способствовать нормализация запасов и снижение предложения, рассказал генеральный директор компании Павел Маринычев в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Мы высоко оцениваем среднесрочные перспективы восстановления рынка. Этому будут способствовать как нормализация запасов по всей цепочке алмазно-бриллиантовой торговли, так и снижение предложения алмазного сырья, которое наблюдается сейчас и, судя по всему, будет носить долгосрочный характер", - сказал он.
Маринычев отметил, что с начала года на алмазно-бриллиантовом рынке наблюдаются признаки положительного разворота. Так, индексы цен на бриллианты демонстрируют значительно большую устойчивость после цикла снижения, который наблюдался на протяжении предыдущих 2,5 лет, подчеркнул он.
Розничный спрос на ключевом рынке бриллиантов, в США, на протяжении многих месяцев остается стабильным, а общий рынок ювелирных украшений с бриллиантами в 2021-2024 годы был значительно выше доковидных рекордных уровней: 82-84 миллиарда долларов против 76-78 миллиардов долларов в 2018-2019 годы, добавил Маринычев.
По словам главы "Алросы", небольшой спад в силу сезонности произошел в июле, однако лето - не лучшее время для оценки динамики рынка. "Как правило, торговая активность в это время снижается, а огранщики накапливают запасы перед важным сезоном высокой загрузки индийской огранки, связанном с подготовкой к празднованию Дивали в Индии и рождественским продажам на западных рынках", - объяснил он.
В нынешнем году к этому добавилась еще неопределенность в отношении тарифов в США, подчеркнул генеральный директор "Алросы".
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ЭкономикаСШАИндияВладивостокПавел МаринычевАлросаДальневосточный федеральный университет
 
 
