https://ria.ru/20250904/alros-2039559823.html

В "Алросе" спрогнозировали восстановление мирового алмазного рынка

В "Алросе" спрогнозировали восстановление мирового алмазного рынка - РИА Новости, 04.09.2025

В "Алросе" спрогнозировали восстановление мирового алмазного рынка

"Алроса" прогнозирует восстановление мирового алмазного рынка в среднесрочной перспективе, этому будут способствовать нормализация запасов и снижение... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T07:19:00+03:00

2025-09-04T07:19:00+03:00

2025-09-04T07:19:00+03:00

экономика

сша

индия

владивосток

павел маринычев

алроса

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599141906_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_92a0297624644cefa5008be8bf3d80a1.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Алроса" прогнозирует восстановление мирового алмазного рынка в среднесрочной перспективе, этому будут способствовать нормализация запасов и снижение предложения, рассказал генеральный директор компании Павел Маринычев в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). "Мы высоко оцениваем среднесрочные перспективы восстановления рынка. Этому будут способствовать как нормализация запасов по всей цепочке алмазно-бриллиантовой торговли, так и снижение предложения алмазного сырья, которое наблюдается сейчас и, судя по всему, будет носить долгосрочный характер", - сказал он. Маринычев отметил, что с начала года на алмазно-бриллиантовом рынке наблюдаются признаки положительного разворота. Так, индексы цен на бриллианты демонстрируют значительно большую устойчивость после цикла снижения, который наблюдался на протяжении предыдущих 2,5 лет, подчеркнул он. Розничный спрос на ключевом рынке бриллиантов, в США, на протяжении многих месяцев остается стабильным, а общий рынок ювелирных украшений с бриллиантами в 2021-2024 годы был значительно выше доковидных рекордных уровней: 82-84 миллиарда долларов против 76-78 миллиардов долларов в 2018-2019 годы, добавил Маринычев. По словам главы "Алросы", небольшой спад в силу сезонности произошел в июле, однако лето - не лучшее время для оценки динамики рынка. "Как правило, торговая активность в это время снижается, а огранщики накапливают запасы перед важным сезоном высокой загрузки индийской огранки, связанном с подготовкой к празднованию Дивали в Индии и рождественским продажам на западных рынках", - объяснил он. В нынешнем году к этому добавилась еще неопределенность в отношении тарифов в США, подчеркнул генеральный директор "Алросы". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250508/alros-2015756313.html

https://ria.ru/20250621/alrosa-2024510092.html

https://ria.ru/20250720/alros-2030235255.html

сша

индия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, индия, владивосток, павел маринычев, алроса, дальневосточный федеральный университет