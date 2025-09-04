В "Алросе" спрогнозировали, сколько алмазов добудут по итогам года в мире

https://ria.ru/20250904/almaz-2039561172.html

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Мировая добыча алмазов по итогам текущего года может составить 95-105 миллионов каратов, что сформирует спад максимально на 30% к доковидному периоду, следует из слов генерального директора компании Павла Маринычева в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). "Действующие месторождения постепенно истощаются, а ряд компаний, включая "Алросу", объявил о планах по снижению производства. Не исключено, что в 2025 году глобальная добыча алмазов может составить 95-105 миллионов карат. Для сравнения – до пандемии она достигала 130-150 миллионов карат в год", - рассказал он. Следовательно, спад составит до 30%. Маринычев отметил, что на фоне стабильно высокого спроса на бриллиантовые украшения баланс спроса и предложения будет сдвигаться в сторону дефицита. По мнению ряда аналитиков, в ближайшие два года цены на них могут вырасти на 50% относительно текущих уровней, добавил он. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

