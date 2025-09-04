Рейтинг@Mail.ru
Администрация Трампа попросила Верховный суд отменить решение по пошлинам - РИА Новости, 04.09.2025
17:09 04.09.2025 (обновлено: 17:15 04.09.2025)
Администрация Трампа попросила Верховный суд отменить решение по пошлинам
Администрация Трампа попросила Верховный суд отменить решение по пошлинам
в мире
сша
америка
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой отменить решение апелляционной инстанции, признавшей недействительными ключевые положения тарифной политики Белого дома, говорится в ходатайстве, с которым ознакомилось РИА Новости. Главный юрист Джон Сауэр, представляющий правительство США в Верховном суде, подчеркнул, что данный вопрос "требует безотлагательного рассмотрения". "Ставки в этом деле не могут быть выше... Отказ в применении тарифов подвергнет страну риску торговой ответной реакции и вернет Америку на грань экономической катастрофы", - отметил Сауэр. В документе содержится просьба к судьям до 10 сентября решить, будут ли они рассматривать дело, и назначить слушания уже в начале ноября. "Президент и его кабинет определили, что тарифы способствуют миру и беспрецедентному экономическому процветанию", - сказано в ходатайстве. Апелляционный суд США в конце августа постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не предоставляет президенту права вводить импортные пошлины. Верховному суду предстоит определить, имел ли Трамп право использовать этот закон как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки стран. Сам Трамп ранее резко раскритиковал решение суда. По словам американского лидера, пошлины дают США "решающий инструмент" в торговых переговорах и обеспечивают защиту промышленности Соединенных Штатов.
сша
америка
в мире, сша, америка, дональд трамп
В мире, США, Америка, Дональд Трамп
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Верховного суда в Вашингтоне
Здание Верховного суда в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой отменить решение апелляционной инстанции, признавшей недействительными ключевые положения тарифной политики Белого дома, говорится в ходатайстве, с которым ознакомилось РИА Новости.
Главный юрист Джон Сауэр, представляющий правительство США в Верховном суде, подчеркнул, что данный вопрос "требует безотлагательного рассмотрения".
"Ставки в этом деле не могут быть выше... Отказ в применении тарифов подвергнет страну риску торговой ответной реакции и вернет Америку на грань экономической катастрофы", - отметил Сауэр.
В документе содержится просьба к судьям до 10 сентября решить, будут ли они рассматривать дело, и назначить слушания уже в начале ноября.
"Президент и его кабинет определили, что тарифы способствуют миру и беспрецедентному экономическому процветанию", - сказано в ходатайстве.
Апелляционный суд США в конце августа постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не предоставляет президенту права вводить импортные пошлины. Верховному суду предстоит определить, имел ли Трамп право использовать этот закон как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки стран.
Сам Трамп ранее резко раскритиковал решение суда. По словам американского лидера, пошлины дают США "решающий инструмент" в торговых переговорах и обеспечивают защиту промышленности Соединенных Штатов.
