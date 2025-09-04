https://ria.ru/20250904/administratsija-2039721994.html

Администрация Трампа попросила Верховный суд отменить решение по пошлинам

Администрация Трампа попросила Верховный суд отменить решение по пошлинам - РИА Новости, 04.09.2025

Администрация Трампа попросила Верховный суд отменить решение по пошлинам

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой отменить решение апелляционной инстанции, признавшей недействительными... РИА Новости, 04.09.2025

ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой отменить решение апелляционной инстанции, признавшей недействительными ключевые положения тарифной политики Белого дома, говорится в ходатайстве, с которым ознакомилось РИА Новости. Главный юрист Джон Сауэр, представляющий правительство США в Верховном суде, подчеркнул, что данный вопрос "требует безотлагательного рассмотрения". "Ставки в этом деле не могут быть выше... Отказ в применении тарифов подвергнет страну риску торговой ответной реакции и вернет Америку на грань экономической катастрофы", - отметил Сауэр. В документе содержится просьба к судьям до 10 сентября решить, будут ли они рассматривать дело, и назначить слушания уже в начале ноября. "Президент и его кабинет определили, что тарифы способствуют миру и беспрецедентному экономическому процветанию", - сказано в ходатайстве. Апелляционный суд США в конце августа постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не предоставляет президенту права вводить импортные пошлины. Верховному суду предстоит определить, имел ли Трамп право использовать этот закон как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки стран. Сам Трамп ранее резко раскритиковал решение суда. По словам американского лидера, пошлины дают США "решающий инструмент" в торговых переговорах и обеспечивают защиту промышленности Соединенных Штатов.

