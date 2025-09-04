https://ria.ru/20250904/adg-2039673702.html

"Зеленые" призвали другие партии Германии обсудить запрет АдГ

"Зеленые" призвали другие партии Германии обсудить запрет АдГ - РИА Новости, 04.09.2025

"Зеленые" призвали другие партии Германии обсудить запрет АдГ

Немецкие "Зеленые" пригласили другие представленные в бундестаге партии к обсуждению возможности запрета правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ),... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T14:37:00+03:00

2025-09-04T14:37:00+03:00

2025-09-04T14:39:00+03:00

в мире

германия

фридрих мерц

тино крупалла

алиса вайдель

христианско-социальный союз

хдс/хсс

welt

https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Немецкие "Зеленые" пригласили другие представленные в бундестаге партии к обсуждению возможности запрета правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщает агентство DPA со ссылкой на письмо сопредседателей парламентской фракции "Зеленых". "Председатели фракции "Зеленых" пригласили лидеров блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, Социал-демократической партии Германии и "Левых" на переговоры о возможной процедуре запрета АдГ", - говорится в материале. "Зеленые" надеются провести соответствующее обсуждение в идеале уже на первой неделе после выхода бундестага с "летних каникул", уточняет агентство. "Демократические фракции" должны "ответственно" проверить возможность запрета и, в случае необходимости, быстро начать эту процедуру, говорится в письме. По мнению его авторов, момент для обсуждения этой проблемы настал в результате "прогрессирующей радикализации" АдГ. Согласно информации на сайте МВД Германии, решение о запрете партий в стране принимает федеральный конституционный суд, однако именно парламент или правительство ФРГ могут обратиться к нему с соответствующим предложением. Федеральное ведомство по охране конституции (контрразведка) Германии с 2023 года подозревает АдГ в экстремизме. 22 июля федеральный административный суд Германии в очередной раз отклонил кассационную жалобу партии против данной классификации, которую контрразведка использует на основании более раннего решения суда. В пресс-релизе партии говорится, что ее представители подали жалобу в более высокую инстанцию - федеральный конституционный суд. Ведомство по охране конституции 2 мая 2025 года приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны, однако после иска политического объединения временно отозвало данное решение на время судебного разбирательства. Статус правоэкстремистской на территории всего государства позволит расширить арсенал средств слежки за АдГ и считается одним из промежуточных шагов к запрету политической силы, по результатам ряда недавних опросов обогнавшей ХДС/ХСС. Сопредседатели АдГ Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическим институтам страны. В итоге АдГ 5 мая подала судебный иск против контрразведки. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя возможность запрета "Альтернативы для Германии", заявлял 6 мая, что нельзя запретить 10 миллионов сторонников этой партии, а также подчеркнул необходимость изучения ранее вынесенного решения о признании партии правоэкстремистской. 15 мая в интервью изданию Welt Мерц заявил, что поддержка ведущими немецкими партиями в бундестаге возможного запрета АдГ похожа на попытку политического устранения конкурента, добавив, что внутренне он всегда противился, чтобы такие запреты инициировались в бундестаге.

https://ria.ru/20250120/adg-1994664523.html

https://ria.ru/20241002/germaniya-1976013213.html

https://ria.ru/20250629/adg-2026144167.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, фридрих мерц, тино крупалла, алиса вайдель, христианско-социальный союз, хдс/хсс, welt