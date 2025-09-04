"Зеленые" призвали другие партии Германии обсудить запрет АдГ
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Немецкие "Зеленые" пригласили другие представленные в бундестаге партии к обсуждению возможности запрета правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщает агентство DPA со ссылкой на письмо сопредседателей парламентской фракции "Зеленых".
"Председатели фракции "Зеленых" пригласили лидеров блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, Социал-демократической партии Германии и "Левых" на переговоры о возможной процедуре запрета АдГ", - говорится в материале.
"Зеленые" надеются провести соответствующее обсуждение в идеале уже на первой неделе после выхода бундестага с "летних каникул", уточняет агентство.
"Демократические фракции" должны "ответственно" проверить возможность запрета и, в случае необходимости, быстро начать эту процедуру, говорится в письме. По мнению его авторов, момент для обсуждения этой проблемы настал в результате "прогрессирующей радикализации" АдГ.
Согласно информации на сайте МВД Германии, решение о запрете партий в стране принимает федеральный конституционный суд, однако именно парламент или правительство ФРГ могут обратиться к нему с соответствующим предложением.
Федеральное ведомство по охране конституции (контрразведка) Германии с 2023 года подозревает АдГ в экстремизме. 22 июля федеральный административный суд Германии в очередной раз отклонил кассационную жалобу партии против данной классификации, которую контрразведка использует на основании более раннего решения суда. В пресс-релизе партии говорится, что ее представители подали жалобу в более высокую инстанцию - федеральный конституционный суд.
Ведомство по охране конституции 2 мая 2025 года приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны, однако после иска политического объединения временно отозвало данное решение на время судебного разбирательства. Статус правоэкстремистской на территории всего государства позволит расширить арсенал средств слежки за АдГ и считается одним из промежуточных шагов к запрету политической силы, по результатам ряда недавних опросов обогнавшей ХДС/ХСС. Сопредседатели АдГ Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическим институтам страны. В итоге АдГ 5 мая подала судебный иск против контрразведки.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя возможность запрета "Альтернативы для Германии", заявлял 6 мая, что нельзя запретить 10 миллионов сторонников этой партии, а также подчеркнул необходимость изучения ранее вынесенного решения о признании партии правоэкстремистской. 15 мая в интервью изданию Welt Мерц заявил, что поддержка ведущими немецкими партиями в бундестаге возможного запрета АдГ похожа на попытку политического устранения конкурента, добавив, что внутренне он всегда противился, чтобы такие запреты инициировались в бундестаге.