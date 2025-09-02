https://ria.ru/20250902/zapad-2038936109.html

Запад подсаживает Китай на российскую энергоиглу

Главный источник новостей в настоящий момент — это, конечно, саммит Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине. Западная пресса не моргая следит за происходящим, уделяя особое внимание встречам лидеров России, Китая и Индии. Пошли и первые пробные вбросы. Reuters (как всегда со ссылкой на безымянные источники) утверждает, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) приехали на саммит с готовым соглашением об увеличении поставок трубопроводного природного газа еще на шесть миллиардов кубометров. Дополнительные объемы должны прийти в КНР к 2031 году. Источники агентства не ошиблись. Сегодня стало известно, что подписаны договоренности об увеличении поставок по газопроводу "Сила Сибири — 1" с 38 до 44 миллиардов кубических метров газа в год, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.Однако поскольку западная информационная повестка не разрешает признавать какие-либо успехи геостратегических оппонентов, издание тут же торжествующе добавило, что переговоры Москвы и Пекина по реализации проекта нового магистрального газопровода "Сила Сибири — 2" полностью провалились. Налет легкой анекдотичности всему происходящему добавил тот факт, что авторы буквально в следующем абзаце теми же руками написали, что в 2026 году государственная Китайская корпорация нефтегазовой трубопроводной сети (PipeChina) начинает масштабные работы по расширению внутренних газораспределительных сетей. Ну а окончательно в фальшивку данную информацию превратил глава "Газпрома" Алексей Миллер, сообщивший сегодня утром, что меморандум о строительстве "Силы Сибири — 2" подписан.Чтобы увязать воедино "провал" переговоров и строительство новых трубопроводов для доставки больших объемов российского газа потребителям — это надо иметь настоящий талант свободной журналистики.Если же говорить серьезно и с опорой на долгосрочный анализ тематических событий, то ситуация с новым газопроводом в Китай выглядит следующим образом.Первоначальный проект магистрального газопровода от месторождений Ямала на юго-восток, который в итоге стал "Силой Сибири — 2", а тогда был известен под названием "Алтай", был согласован еще в 2006-м, то есть без малого 20 лет назад, и по его условиям предполагалась прокачка порядка 80 миллиардов кубических метров газа в год. В 2009 году Москва и Пекин официально поставили проект на паузу. Общая неспешность реализации и отсутствие подписанного исполнительного соглашения являются основным постулатом, на котором строили свои злорадствующие прогнозы всевозможные западные эксперты, непрерывно вбрасывая информационные дрожжи о том, что стороны ведут смертельную битву по поводу стоимости газа во второй сибирской трубе.Согласование ценообразования, естественно, ведется, но в целом "Силу Сибири — 2" не гонят в авральном режиме по ряду причин политического характера. В 2009 году, когда проект был согласован, в начальной стадии обсуждения была "Сила Сибири — 1". Проект газопровода, берущего начало от Ковыктинского месторождения, был официально утвержден еще Борисом Ельциным и Цзян Цзэминем в конце 90-х. Тонкий и малоизвестный момент в том, что Китай на государственном уровне строго следует стратегии, по которой КНР не должна быть зависима от какого-либо источника энергоресурсов более чем на 20 процентов, а 35-38 миллиардов кубометров первой "Силы" как раз подходили под эту планку.С точки зрения государственных интересов это совершенно логичный подход, исключающий подсаживание на единственную импортную иглу, что также является рычагом давления в руках внешнего поставщика. Однако и тут все перелопатила грандиозная геополитическая волна, запущенная Россией.В феврале-марте 2014-го в результате государственного переворота от Украины отчаливает и возвращается в родную гавань полуостров Крым. Запад взрывается вулканом санкций и прямых угроз, а уже в мае "Газпром" заключает с CNPC сразу тридцатилетний контракт на поставки газа в Китай в объеме (постепенно нарастающем) 38 миллиардов кубометров. Загрузка первой магистрали — максимальная. А спустя всего год все те же компании подписали соглашение (с прописанными базовыми условиями) о поставках природного газа в объеме 50 миллиардов кубометров.Так и родилась "Сила Сибири — 2". В 2025 году вся техническая документация и технико-экономическое обоснование готовы, осталось только согласовать коммерческую часть.Здесь надо добавить, что Запад бесконечно причитал о нарастающем российско-китайском сотрудничестве и одновременно делал все для его ускорения и укрепления. После 2014 года Китай занял нейтральную позицию, которая, однако, подразумевала полное сохранение дипломатических и торговых отношений с Москвой без каких-либо ограничений. Соединенные Штаты, где тогда рулил весьма агрессивный демократ Обама, восприняли это как вызов и использовали как повод для открытого давления на политической арене. Через пару лет в Белый дом на свой первый срок заступит Дональд Трамп, он-то и начнет уже открытую войну, принудительно втянув в нее сателлитов вроде Австралии. Последняя на тот момент была крупнейшим поставщиком энергетического и коксующегося угля в Поднебесную. Весь этот тяни-толкай растянулся на несколько лет, но по итогу Пекин был вынужден пересмотреть ряд национальных стратегий и, говоря по-простому, разделить поставщиков энергоресурсов на дружественных и надежных, и управляемую извне антикитайскую пехоту.То, что документы по "Силе Сибири — 2" вновь вынули из стола, также связано с геополитическими процессами. И демократ Байден, и республиканец Трамп, и любой следующий президент США вне зависимости от партийной принадлежности продолжит стратегический курс по максимальному сдерживанию Китая, что безальтернативно делает акваторию Желтого и Восточно-Китайского морей территорией риска. Как и в случае с австралийским углем в 2018 году, потенциальной угрозе подвергаются маршруты завоза сжиженного природного газа. Только за прошлый год китайские компании закупили 79 миллионов тонн СПГ (107 миллиардов кубометров), и крупнейшим поставщиком вновь выступила Австралия. На втором месте идут поставки из Катара. То есть, вздумай США и их союзники под каким-нибудь надуманным поводом — скажем, за "покушение на Тайвань" — ввести морскую блокаду, это поставило бы КНР в достаточно затруднительное положение.В Пекине сидят вовсе не дураки, и с этим связана еще одна тенденция. Китай постоянно наращивал импорт СПГ, доведя его объем до максимума в 2021 году. Годом позже началась СВО, а мир вновь разделился на прозападный и свободный. В 2022 году китайские компании заключили почти вдвое меньше контрактов на поставки СПГ, наметился разворот к долгосрочным контрактам. Начали расти и трубопроводные поставки: в 2020 году Китай закачал 47,7 миллиарда кубометров природного газа, а в прошлом году уже 76,6 миллиарда.На саммит в Тяньцзинь по личному приглашению китайского лидера прилетел президент Монголии, по территории которой планируется прокладка 960 километров новой газовой магистрали. Решение о ее строительстве стало частью того же меморандума, что подписан сегодня в Китае.Запад не мог бы быть более эффективен в подталкивании Москвы и Пекина к выстраиванию стратегического энергетического партнерства.

