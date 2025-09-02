https://ria.ru/20250902/zajavivshij-2039055681.html
Путин выразил готовность к сотрудничеству с США на Запорожской АЭС
Путин выразил готовность к сотрудничеству с США на Запорожской АЭС - РИА Новости, 02.09.2025
Путин выразил готовность к сотрудничеству с США на Запорожской АЭС
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Словакии Робертом Фицо заявил о готовности сотрудничать с американскими представителями на Запорожской... РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Словакии Робертом Фицо заявил о готовности сотрудничать с американскими представителями на Запорожской АЭС."Мы можем посотрудничать с американскими партнерами и на Запорожской атомной электростанции", - сказал Путин.Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
