Путин выразил готовность к сотрудничеству с США на Запорожской АЭС

02.09.2025

Путин выразил готовность к сотрудничеству с США на Запорожской АЭС

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Словакии Робертом Фицо заявил о готовности сотрудничать с американскими представителями на Запорожской...

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Словакии Робертом Фицо заявил о готовности сотрудничать с американскими представителями на Запорожской АЭС."Мы можем посотрудничать с американскими партнерами и на Запорожской атомной электростанции", - сказал Путин.Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.

