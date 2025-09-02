https://ria.ru/20250902/zaharova-2039201798.html

Захарова посоветовала Стуббу "повернуть штыки" против Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала президенту Финляндии Александру Стуббу повернуть штыки против украинских нацистов. РИА Новости, 02.09.2025

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала президенту Финляндии Александру Стуббу повернуть штыки против украинских нацистов. Как напомнила дипломат, глава республики утверждает, что его страна якобы победила в войне с Советским Союзом в 1944 году, поскольку смогла сохранить свою независимость. "Если 1944 год "не отпускает" Стубба, рекомендуем его стране (поблагодарить за добрую волю Иосифа Сталина) повернуть, как в том году, штыки против нацистов — сейчас в их роли выступает режим Зеленского. Стубб может также предложить алгоритм вышеописанной "победы 1944 года" своим союзникам в Брюсселе как способ сохранения независимости Украины и чтобы через 79 лет их правнукам было чем гордиться", — написала Захарова в своем Telegram-канале.Стубб на встрече президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме 18 августа выразил уверенность, что решение конфликта в 2025 году будет найдено. В качестве примера он привел события в 1944 года. Политик впоследствии уточнил, что не имел в виду территориальные уступки со стороны Украины по примеру Финляндии.При этом еще в марте Стубб пожаловался на итоги советско-финской войны, в результате которой часть территорий страны отошла к Советскому Союзу.Девятнадцатого сентября 1944 года СССР и Великобритания с одной стороны подписали с Финляндией Московское перемирие, фактически завершившее советско-финскую войну 1941-1944 годов, во время которой Хельсинки был союзником фашистской Германии. Одним из условий документа стало установление границы в соответствии с мирным договором 1940 года, по которому Финляндия уступила СССР около десятой части своей территории и обязалась не участвовать во враждебных Москве коалициях. В соответствии с договором границу на Карельском перешейке отодвинули от Ленинграда на 120-130 километров. К Советскому Союзу отошли весь Карельский перешеек с Выборгом, Выборгский залив с островами, западное и северное побережья Ладожского озера, ряд островов в Финском заливе, часть полуостровов Рыбачий и Средний.

