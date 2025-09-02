https://ria.ru/20250902/yug-2039058770.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки

2025-09-02T12:54:00+03:00

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили свыше 205 военнослужащих ВСУ и две боевые бронированные машины западного производства в Донецкой Народной Республике, сообщило во вторник журналистам Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Пазено, Марково и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины западного производства, семь автомобилей и артиллерийское орудие, а также три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.

