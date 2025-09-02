https://ria.ru/20250902/yaponiya-2039018444.html

Патрушев рассказал, кто вырастил японский милитаризм

Патрушев рассказал, кто вырастил японский милитаризм - РИА Новости, 02.09.2025

Патрушев рассказал, кто вырастил японский милитаризм

Японский милитаризм, развязавший серию чудовищных войн, в свое время вырастила Великобритания, позже попавшая под его же удар, заявил помощник президента... РИА Новости, 02.09.2025

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Японский милитаризм, развязавший серию чудовищных войн, в свое время вырастила Великобритания, позже попавшая под его же удар, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "В начале XX века Лондон видел в Стране восходящего солнца своего младшего партнёра на Тихом океане, чтобы угрожать России с востока и реализовывать захватнические планы в отношении Китая. На британских броненосцах и под руководством британских советников японцы воевали при Цусиме, победу в которой англичане отмечали практически как свою собственную. Однако потом у Японской империи проснулся аппетит к самостоятельным завоеваниям, и тогда под удар попали сами англичане", - сказал Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном к Дню победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, отмечаемому в России 3 сентября. Бесславная сдача Сингапура в 1941 году стала крупнейшей по масштабу капитуляцией в британской истории, добавил он. "Из закрытой и не интересующейся внешним миром Японии XIX века англосаксы действительно взрастили агрессора, который развязал целую серию чудовищных войн. Капитуляция Японии стала для СССР и стран Азиатско-Тихоокеанского региона символом победы над милитаризмом. Однако в годы холодной войны НАТО предпринял немало усилий для восстановления военной мощи Японии, установив с ней индивидуальное партнерство", - отметил помощник президента.

