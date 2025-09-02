Патрушев заявил об угрозе для России со стороны Японии
Патрушев: сдвиг от пацифизма к реваншизму в самосознании японцев угрожает России
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Сдвиг от пацифизма к оголтелому реваншизму, который происходит в национальном самосознании японцев, представляет угрозу для России, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Угроза кроется не столько в эсминцах и ракетах, сколько в том, что в национальном самосознании японцев происходит сдвиг от пацифизма к оголтелому реваншизму. Во многом это следствие агрессивной пропаганды, ведущейся западными и провластными японскими СМИ, которые не просто лгут, а нагло оболванивают население этой страны", — сказал он в интервью aif.ru, приуроченном к Дню победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Декларируемый Токио пацифизм остался лишь на бумаге, отметил Патрушев. По его словам, Япония способна за несколько лет создать собственное ядерное оружие, а сейчас она планомерно строит мощный сверхсовременный подводный флот.
Казненные после войны японские военные преступники сегодня почитаются как национальные герои и чуть ли не святые, добавил помощник президента.
"В школах и университетах наряду с легендами о "вынужденных" бомбардировках Хиросимы и Нагасаки рассказывают о "вероломном" Советском Союзе, якобы нанесшем в августе 1945 года "удар в спину Японии". В результате сегодня уже около трети жителей страны ратуют за пересмотр девятой статьи ее конституции, провозглашающей отказ от собственных вооруженных сил и от войны как способа разрешения международных споров", — заключил он.
День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны отмечается в России 3 сентября. После разгрома и капитуляции фашистской Германии в мае 1945 года Вторая мировая война продолжалась на Дальнем Востоке и Тихом океане, где Япония вела борьбу против США, Великобритании и других союзников. В соответствии с решением Крымской и Потсдамской конференций СССР 8 августа объявил войну Японии и в ходе Маньчжурской операции разгромил Квантунскую армию, нанеся японским войскам крупнейшее за всю войну поражение.
Второго сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури" состоялось подписание акта о безоговорочной капитуляции Японии. В результате победы СССР вернул под своей суверенитет Южный Сахалин и Курильские острова.