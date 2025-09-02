https://ria.ru/20250902/vzryvy-2038972452.html
В Киевской области прогремели взрывы
В Киевской области прогремели взрывы
Взрывы произошли в городе Белая Церковь Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Взрывы произошли в городе Белая Церковь Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. В Киевской области объявлена воздушна тревога. "Белая Церковь - взрывы!" - говорится в сообщении. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
