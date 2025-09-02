https://ria.ru/20250902/vzryvy-2038972452.html

В Киевской области прогремели взрывы

В Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 02.09.2025

В Киевской области прогремели взрывы

Взрывы произошли в городе Белая Церковь Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T02:32:00+03:00

2025-09-02T02:32:00+03:00

2025-09-02T02:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

киевская область

россия

белая церковь (город)

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967497571_0:112:1280:832_1920x0_80_0_0_6c282616eb99f40a2e9a4566910f366f.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Взрывы произошли в городе Белая Церковь Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. В Киевской области объявлена воздушна тревога. "Белая Церковь - взрывы!" - говорится в сообщении. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250831/ukraina-2038545344.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киевская область

россия

белая церковь (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киевская область, россия, белая церковь (город), дмитрий песков, вооруженные силы украины