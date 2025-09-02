https://ria.ru/20250902/vzryv-2039218015.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Взрывы были слышны в Киевской области, сообщает украинский телеканал ICTV. РИА Новости, 02.09.2025
специальная военная операция на украине
киевская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Взрывы были слышны в Киевской области, сообщает украинский телеканал ICTV. "На Киевщине (Киевской области - ред.) снова слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Факты ICTV". До этого украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской области около 19.00 по мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
