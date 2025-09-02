Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 02.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:04 02.09.2025
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Взрывы были слышны в Киевской области, сообщает украинский телеканал ICTV. РИА Новости, 02.09.2025
специальная военная операция на украине
киевская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Взрывы были слышны в Киевской области, сообщает украинский телеканал ICTV. "На Киевщине (Киевской области - ред.) снова слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Факты ICTV". До этого украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской области около 19.00 по мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
киевская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Взрывы были слышны в Киевской области, сообщает украинский телеканал ICTV.
"На Киевщине (Киевской области - ред.) снова слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Факты ICTV".
До этого украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской области около 19.00 по мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
