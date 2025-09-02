https://ria.ru/20250902/vystavka-2038822340.html

Выставка архитектора Якова Чернихова откроется в Москве

Выставка архитектора Якова Чернихова откроется в Москве

Выставка архитектора Якова Чернихова откроется в Москве

В Еврейском музее и центре толерантности 19 сентября откроется выставка "Яков Чернихов. Образ будущего. Архитектурные фантазии русского авангарда".

МОСКВА, 2 сен – пресс-служба Еврейского музея и центра толерантности. В Еврейском музее и центре толерантности 19 сентября откроется выставка "Яков Чернихов. Образ будущего. Архитектурные фантазии русского авангарда".Восемь разделов экспозиции расскажут о личности и творческой биографии Якова Чернихова, чьи исследования, архитектурные и графические поиски оказали влияние на современную урбанистику, графический дизайн и цифровые технологии.Более 500 экспонатов — архитектурные проекты, графические циклы, макеты, рукописи, фотографии, документы, личные вещи — представят посетителям наследие архитектора. Выставочный проект реализован при поддержке Архитектурного благотворительного фонда имени Якова Чернихова, Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В. Щусева и Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ).Основным вектором экспозиции станет попытка проследить визионерский дар Чернихова, на много десятилетий вперед предвосхитившего развитие архитектуры, орнаментального искусства, дизайна и мультимедиа.Экспозиция построена вне хронологической последовательности, при этом биография архитектора реконструируется через важные для него места пребывания и самые главные периоды работы. Работы Чернихова погружают зрителя в историю архитектуры первой половины ХХ столетия — от авангардных экспериментов к сталинской неоклассике, от стилистических поисков к гегемонии большого стиля, — а также рассказывают о влиянии опытов зарубежного высотного строительства на советскую архитектуру 1930–1950-х годов."Новая выставка впервые покажет наследие архитектора авангарда Якова Чернихова максимально полно. Кураторы задумали его как серию кабинетов, каждый из которых раскрывает определенную грань таланта мастера. Его архитектурные шедевры и сегодня вдохновляют современных архитекторов, педагогов и студентов. Экспозиция включает коллекцию оригинальных работ Чернихова, а уникальная архитектура выставки станет площадкой для диалога и стартом развития собственных творческих фантазий для каждого посетителя", — отметила исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности Кристина Краснянская.Первый зал выставки при помощи мультимедийного решения позволит посетителям почувствовать уникальность архитектуры Чернихова, где пространство как будто освобождается от законов гравитации, а идеи — от концепций "правильного" и "должного".Во втором зале представлена инсталляция "Учебный класс графических искусств", где можно познакомиться с необычной методикой преподавания Чернихова, который развивал в учениках свободу мышления и фантазию через работу с беспредметными композициями и затемнением освещения в рабочем пространстве.Следующий раздел посвящен лаборатории Чернихова в Военно-Микробиологическом институте, где он создавал зарисовки микроорганизмов, ставшие основой серии "Аристография". Эти работы раскрывают принцип абстрактных построений через тональное сочетание красок.Четвертая инсталляция — личный кабинет архитектора в доме №8 на набережной канала Грибоедова в Ленинграде. Этот кабинет граничит в экспозиции с залом, посвященным серии "Архитектурные сказки" (пятый раздел выставки)."Архитектурные сказки" создавались на фоне смены политической парадигмы в стране, и вместе с этой сменой формулируются принципы социалистического реализма, отменяя эксперименты и свободные поиски 1920-х годов. Создавая фантазии, обращенные к древней архитектуре, Чернихов на время находит пространство, свободное от идеологических обязательств.Шестой зал воссоздает проектную мастерскую Чернихова-архитектора. Самой известной постройкой стал Канатный цех с водонапорной башней завода "Красный гвоздильщик", где с 10 июля 2025 года располагается музей Якова Чернихова (как часть факультета архитектуры и дизайна Высшей школы экономики).Седьмой раздел демонстрирует работу Чернихова над созданием уникального метода построения шрифтов. Результаты этой работы вошли в книгу "Построение классического шрифта", где Чернихов применил теоретические принципы разработки архитектурных форм к созданию шрифтовых моделей. В этом же зале выставка рассказывает о серии "Военная маскировка", архитектор работал над ней в начале Второй мировой войны. Цикл был почти полностью утрачен в 2006 году, когда из Российского архива литературы и искусства было украдено несколько тысяч рисунков Якова Чернихова.Последний зал посвящен одному из самых загадочных циклов Чернихова "Дворцы и пантеоны". Антиутопичный взгляд, соединенный с виртуозным рисованием, создает композиции, вмещающие в себя пространство двадцатого столетия. Многие мотивы, обозначенные Черниховым в этом цикле, нашли воплощение в современной архитектуре, а также фантазийном мире видеогейминга и кино."Умение фантазировать есть первая основа новой архитектуры" — эта формула стала творческим манифестом Чернихова. Он верил, что язык рисунка станет основным языком цивилизации, и его предсказание воплотилось в наши дни в цифровых технологиях и веб-дизайне.Выставка будет работать до 11 января 2026 года.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

