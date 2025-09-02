https://ria.ru/20250902/vuchichi-2039187421.html

Вучич попросил Путина включить гибкость поставок газа в новый договор

Вучич попросил Путина включить гибкость поставок газа в новый договор - РИА Новости, 02.09.2025

Вучич попросил Путина включить гибкость поставок газа в новый договор

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным попросил у него в новый договор о поставках природного газа... РИА Новости, 02.09.2025

экономика

сербия

россия

александр вучич

владимир путин

душан баятович

БЕЛГРАД, 2 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным попросил у него в новый договор о поставках природного газа включить гибкость поставок, хорошую цену и большие объемы голубого топлива из России. Глава сербского государства и президент России провели встречу во вторник в Пекине. "Нам существенно требуется газ. Мы получаем меньшие, но важные для нас объемы из Азербайджана, но большая часть поступает из РФ… Когда меньше всего электроэнергии, чтобы дополнительными поставками газа в газовые теплоэлектростанции мы могли производить дополнительные объемы электроэнергии. Потому что кроме самого потребления газа для промышленности и домовладений, используем газ и для производства электроэнергии. Для всего этого нам нужна гибкость поставок, об этом я просил президента Путина, просил хорошую цену и большие объемы. Это для нас три ключевые вещи", - сказал Вучич и уточнил, что речь идет об этом и следующих годах, трансляцию вело агентство Танюг. Он добавил, что этой зимой, как и предыдущей, планирует часть сербского газа зарезервировать на хранение в Венгрии. Гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович рассказал 26 мая, что Россия и Сербия продлили действующий договор о поставках 6 миллионов кубометров природного газа в сутки по цене 290 евро за тысячу кубометров до 30 сентября. Баятович рассказал 18 мая, что российская и сербская стороны обсуждают заключение долгосрочного договора на поставку 2,5 миллиарда кубических метров газа в год сроком на период от трех до 10 лет, еще предстоит договориться о цене и о регулировании возможных рисков. Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович указала в конце апреля, что анонсированное ранее Венгрией увеличение объемов получения газа через Турцию, Болгарию и Сербию дает возможность официальному Белграду "увеличить доходы от транспорта газа". Джедович-Ханданович сообщила 8 апреля, что сербская сторона при участии российской стороны начала расширять крупнейшее в стране подземное хранилище газа (ПХГ) Банатски-Двор до объема в 750 миллионов кубических метров. Объем ПХГ Банатски-Двор на севере Сербии, который пополам используют госкомпания "Србиягаз" и "Газпром", сейчас составляет около 500 миллионов кубометров.

сербия

россия

2025

Новости

