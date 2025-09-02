Вучич обсудил с Путиным сотрудничество с "Росатомом"
Вучич обсудил с Путиным сотрудничество с "Росатомом" в энергетике
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Пекине
БЕЛГРАД, 2 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным на встрече в Пекине сотрудничество с "Росатомом" в сфере энергетики.
"Мы говорили очень ясно, недвусмысленно и открыто и о ядерной энергии. Потому что российская компания "Росатом" - крупнейшая в строительстве малых атомных электростанций. Я ему (Путину – ред.) сказал, что мы нашим венгерским партнерам уже предложили участие в долях АЭС Пакш-2 согласно нашему интересу в атомной энергии. Потому что мы знаем, что через 20-30 лет не будет достаточно электричества, не останется и угля или его будет мало, мы расходуем все больше. Сербия развивается, все больше фабрик, мощнее промышленность, поэтому это нам это (электроэнергия – ред.) более чем необходимо", - заявил Вучич после встречи, трансляцию вело агентство Танюг.
Президент Сербии выразил уверенность, что Сербия в этой сфере продолжит сотрудничество с РФ.
Он напомнил, что уже есть подписанный меморандум с французской EDF, "но нам будет требоваться много таких вещей в будущем".
Власти Сербии в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в августе 2024 года подписали 12 документов о сотрудничестве с Францией, в том числе письмо об участии в оценке потенциала развития гражданской (мирной) атомной программы в Сербии в рамках меморандума о взаимопонимании между компанией EDF и сербским правительством. В ноябре 2024 года парламент Сербии принял поправки к Закону об энергетике, которыми отменил мораторий на строительство АЭС в стране, действовавший с 1989 года.
