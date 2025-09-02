https://ria.ru/20250902/vuchich-2039148269.html

Вучич сообщил, что Сербия будет сохранять нейтралитет

Вучич сообщил, что Сербия будет сохранять нейтралитет

02.09.2025

Вучич сообщил, что Сербия будет сохранять нейтралитет

Сербия - единственная страна Европы, которая не ввела санкций против России, она будет и далее сохранять нейтралитет, заявил президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 02.09.2025

ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Сербия - единственная страна Европы, которая не ввела санкций против России, она будет и далее сохранять нейтралитет, заявил президент Сербии Александр Вучич."Мы сегодня являемся единственной страной Европы, которая не ввела никаких санкций против Российской Федерации, и мы, конечно, и в будущем будем сохранять наш нейтралитет", - сказал он в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине.

