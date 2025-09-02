Рейтинг@Mail.ru
Вучич сообщил, что Сербия будет сохранять нейтралитет
15:44 02.09.2025 (обновлено: 15:50 02.09.2025)
Вучич сообщил, что Сербия будет сохранять нейтралитет
Вучич сообщил, что Сербия будет сохранять нейтралитет - РИА Новости, 02.09.2025
Вучич сообщил, что Сербия будет сохранять нейтралитет
Сербия - единственная страна Европы, которая не ввела санкций против России, она будет и далее сохранять нейтралитет, заявил президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 02.09.2025
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Сербия - единственная страна Европы, которая не ввела санкций против России, она будет и далее сохранять нейтралитет, заявил президент Сербии Александр Вучич."Мы сегодня являемся единственной страной Европы, которая не ввела никаких санкций против Российской Федерации, и мы, конечно, и в будущем будем сохранять наш нейтралитет", - сказал он в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине.
Вучич: Сербия – единственная страна Европы, которая не ввела санкций против России
Сербия - единственная страна Европы, которая не ввела санкций против России, она будет сохранять нейтралитет, заявил Вучич на встрече с Путиным.
сербия, россия, александр вучич, владимир путин
Сербия, Россия, Александр Вучич, Владимир Путин
Вучич сообщил, что Сербия будет сохранять нейтралитет

Вучич: Сербия не ввела санкции против России и продолжит сохранять нейтралитет

ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Сербия - единственная страна Европы, которая не ввела санкций против России, она будет и далее сохранять нейтралитет, заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Мы сегодня являемся единственной страной Европы, которая не ввела никаких санкций против Российской Федерации, и мы, конечно, и в будущем будем сохранять наш нейтралитет", - сказал он в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Путин оценил стратегическое партнерство между Россией и Сербией
Вчера, 15:37
 
СербияРоссияАлександр ВучичВладимир Путин
 
 
