Рейтинг@Mail.ru
Белгородский губернатор рассказал об атаках ВСУ - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:05 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/vsu-2039201650.html
Белгородский губернатор рассказал об атаках ВСУ
Белгородский губернатор рассказал об атаках ВСУ - РИА Новости, 02.09.2025
Белгородский губернатор рассказал об атаках ВСУ
Украинские военные во вторник обстреляли и атаковали дронами 11 населенных пунктов в семи районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T20:05:00+03:00
2025-09-02T20:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
БЕЛГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Украинские военные во вторник обстреляли и атаковали дронами 11 населенных пунктов в семи районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Как рассказал губернатор, в посёлке Пролетарский Ракитянского района беспилотник сдетонировал рядом с социальным объектом, пострадали три сотрудницы. После оказания необходимой помощи лечение продолжат амбулаторно. "В посёлке Ракитное от удара FPV-дрона загорелся прицеп грузового автомобиля... В городе Грайворон дрон атаковал коммерческий объект... В селе Муром Шебекинского округа от удара беспилотника огнём уничтожены частный дом и две хозяйственные постройки. В результате ещё одной атаки FPV-дрона посечён фасад складского помещения сельхозпредприятия. Также село подверглось обстрелу", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в Валуйском округе в селе Тулянка частный дом атакован дроном, в селе Орехово в результате атаки FPV-дрона повреждены окна в частном доме и автомобиль, также в селе Кукуевка после детонации дрона повреждено оборудование предприятия. По информации главы области, в районе села Берёзовка Борисовского района FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно, в селе Нечаевка Белгородского района частное домовладение атаковано FPV-дроном. В посёлке Красная Яруга от ударов дронов повреждены две "Газели", в Краснояружском районе в посёлке Быценков в результате атаки FPV-дрона повреждено ограждение на территории предприятия, уточнил губернатор.
https://ria.ru/20250902/dron-2039194304.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы РФ
Белгородский губернатор рассказал об атаках ВСУ

ВСУ обстреляли и атаковали дронами семь районов Белгородской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Украинские военные во вторник обстреляли и атаковали дронами 11 населенных пунктов в семи районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Как рассказал губернатор, в посёлке Пролетарский Ракитянского района беспилотник сдетонировал рядом с социальным объектом, пострадали три сотрудницы. После оказания необходимой помощи лечение продолжат амбулаторно.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
При детонации дрона ВСУ пострадали три жительницы Белгородской области
Вчера, 19:25
"В посёлке Ракитное от удара FPV-дрона загорелся прицеп грузового автомобиля... В городе Грайворон дрон атаковал коммерческий объект... В селе Муром Шебекинского округа от удара беспилотника огнём уничтожены частный дом и две хозяйственные постройки. В результате ещё одной атаки FPV-дрона посечён фасад складского помещения сельхозпредприятия. Также село подверглось обстрелу", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что в Валуйском округе в селе Тулянка частный дом атакован дроном, в селе Орехово в результате атаки FPV-дрона повреждены окна в частном доме и автомобиль, также в селе Кукуевка после детонации дрона повреждено оборудование предприятия.
По информации главы области, в районе села Берёзовка Борисовского района FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно, в селе Нечаевка Белгородского района частное домовладение атаковано FPV-дроном. В посёлке Красная Яруга от ударов дронов повреждены две "Газели", в Краснояружском районе в посёлке Быценков в результате атаки FPV-дрона повреждено ограждение на территории предприятия, уточнил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала