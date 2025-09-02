Белгородский губернатор рассказал об атаках ВСУ
ВСУ обстреляли и атаковали дронами семь районов Белгородской области
БЕЛГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Украинские военные во вторник обстреляли и атаковали дронами 11 населенных пунктов в семи районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Как рассказал губернатор, в посёлке Пролетарский Ракитянского района беспилотник сдетонировал рядом с социальным объектом, пострадали три сотрудницы. После оказания необходимой помощи лечение продолжат амбулаторно.
"В посёлке Ракитное от удара FPV-дрона загорелся прицеп грузового автомобиля... В городе Грайворон дрон атаковал коммерческий объект... В селе Муром Шебекинского округа от удара беспилотника огнём уничтожены частный дом и две хозяйственные постройки. В результате ещё одной атаки FPV-дрона посечён фасад складского помещения сельхозпредприятия. Также село подверглось обстрелу", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что в Валуйском округе в селе Тулянка частный дом атакован дроном, в селе Орехово в результате атаки FPV-дрона повреждены окна в частном доме и автомобиль, также в селе Кукуевка после детонации дрона повреждено оборудование предприятия.
По информации главы области, в районе села Берёзовка Борисовского района FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно, в селе Нечаевка Белгородского района частное домовладение атаковано FPV-дроном. В посёлке Красная Яруга от ударов дронов повреждены две "Газели", в Краснояружском районе в посёлке Быценков в результате атаки FPV-дрона повреждено ограждение на территории предприятия, уточнил губернатор.
