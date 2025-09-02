https://ria.ru/20250902/vsu-2039011265.html

При обстрелах ВСУ в Херсонской области пострадали пять мирных жителей

2025-09-02T09:43:00+03:00

ГЕНИЧЕСК, 2 сен - РИА Новости. Двое мирных жителей в Раденске, двое в Алешках и один в Голой Пристани получили ранения а результате обстрелов со стороны ВСУ, всего за сутки боевики киевского режима нанесли по Херсонской области 88 ударов с применением ствольной артиллерии и БПЛА, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ получили ранения: в Алешках двое мирных жителей, в Голой Пристани один мирный житель, и в Раденске двое мирных жителей. В течение светлого времени дня, боевики киевского режима нанесли 54 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 25 ударов со стороны ВСУ были нанесены ночью. 9 ударов по области украинская армия нанесла с помощью БПЛА. Таким образом, всего было зафиксировано 88 ударов", - сказал РИА Новости представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 14 населенных пунктов: Алешки, Голая Пристань, Раденск, Новая Каховка, Днепряны, Васильевка, Любимовка, Каховка, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Песчановка, Корсунка, Новая Збурьевка.

2025

