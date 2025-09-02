https://ria.ru/20250902/vsu-2039008375.html

ВС России призвали ВСУ под Красноармейском сложить оружие

ВС России призвали ВСУ под Красноармейском сложить оружие - РИА Новости, 02.09.2025

ВС России призвали ВСУ под Красноармейском сложить оружие

Военнослужащие расчета БПЛА алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" выполнили "залистование" позиций противника агитационными листовками... РИА Новости, 02.09.2025

ЛУГАНСК, 2 сен - РИА Новости. Военнослужащие расчета БПЛА алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" выполнили "залистование" позиций противника агитационными листовками с призывом сложить оружие на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "В ходе ведения воздушной разведки местности военнослужащие при помощи квадрокоптеров выявили огневые позиции, места стоянки техники, а также маршруты передвижения личного состава ВСУ. С высоты птичьего полета оператор сбросил агитационные листовки, содержащие призыв к добровольной сдаче в плен с целью сохранения жизни и предотвращения бессмысленного кровопролития в боях", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что листовки разлетаются на большой площади, позволяя покрывать места дислокации и маршруты движения украинских военных.

россия

2025

Новости

