ВС России призвали ВСУ под Красноармейском сложить оружие
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:25 02.09.2025 (обновлено: 09:26 02.09.2025)
ВС России призвали ВСУ под Красноармейском сложить оружие
ВС России призвали ВСУ под Красноармейском сложить оружие - РИА Новости, 02.09.2025
ВС России призвали ВСУ под Красноармейском сложить оружие
Военнослужащие расчета БПЛА алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" выполнили "залистование" позиций противника агитационными листовками... РИА Новости, 02.09.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
ЛУГАНСК, 2 сен - РИА Новости. Военнослужащие расчета БПЛА алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" выполнили "залистование" позиций противника агитационными листовками с призывом сложить оружие на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "В ходе ведения воздушной разведки местности военнослужащие при помощи квадрокоптеров выявили огневые позиции, места стоянки техники, а также маршруты передвижения личного состава ВСУ. С высоты птичьего полета оператор сбросил агитационные листовки, содержащие призыв к добровольной сдаче в плен с целью сохранения жизни и предотвращения бессмысленного кровопролития в боях", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что листовки разлетаются на большой площади, позволяя покрывать места дислокации и маршруты движения украинских военных.
вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
ВС России призвали ВСУ под Красноармейском сложить оружие

Бойцы "Центра" ВС России призвали ВСУ под Красноармейском сложить оружие

© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевая работа расчета РСЗО
Боевая работа расчета РСЗО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевая работа расчета РСЗО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 сен - РИА Новости. Военнослужащие расчета БПЛА алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" выполнили "залистование" позиций противника агитационными листовками с призывом сложить оружие на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"В ходе ведения воздушной разведки местности военнослужащие при помощи квадрокоптеров выявили огневые позиции, места стоянки техники, а также маршруты передвижения личного состава ВСУ. С высоты птичьего полета оператор сбросил агитационные листовки, содержащие призыв к добровольной сдаче в плен с целью сохранения жизни и предотвращения бессмысленного кровопролития в боях", - рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что листовки разлетаются на большой площади, позволяя покрывать места дислокации и маршруты движения украинских военных.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
