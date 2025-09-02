https://ria.ru/20250902/vsu-2039007024.html
ВС России уничтожили дроноводов ВСУ под Часовым Яром
ВС России уничтожили дроноводов ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 02.09.2025
ВС России уничтожили дроноводов ВСУ под Часовым Яром
Операторы БПЛА бригады "Север-V" российского Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, обнаружили и уничтожили дроноводов ВСУ... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T09:15:00+03:00
2025-09-02T09:15:00+03:00
2025-09-02T09:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
часов яр
артемовск (донецкая область)
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032529665_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_e218e56d6c11cede21af87138dccf7ef.jpg
ЛУГАНСК, 2 сен – РИА Новости. Операторы БПЛА бригады "Север-V" российского Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, обнаружили и уничтожили дроноводов ВСУ в районе Часова Яра, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпуса. "Во время разведки бойцы бригады Север-V выявили антенну управления БПЛА, которую противник в очередной раз разместил на гражданском объекте. В ходе детального осмотра была обнаружена площадка для запуска дронов, а также постройка с подвальным помещением, откуда украинские бойцы осуществляли управление", - сообщили агентству в пресс-службе корпуса. Видео нанесения ударов по позициям ВСУ оказалось в распоряжении РИА Новости. В уничтожении цели была задействована артиллерия и дроны бригады. "Первый удар был нанесён беспилотником по постройке, где находилась живая сила противника. После чего артиллеристы нанесли решающий удар, полностью уничтожив пункт временной дислокации", - сообщили в пресс-службе. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр находится почти вплотную к Артёмовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что российская армия наносит удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре Украины, по гражданским целям удары не наносятся. Лавров ранее подчеркнул, что Россия в рамках СВО наносит удары только по военным целям или гражданским объектам, используемым военными. Министр уточнял, что если это была цель, которая использовалась украинскими военными, то министерство обороны РФ и командиры на местах имеют право атаковать такие объекты.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250902/shturm-2038921110.html
россия
часов яр
артемовск (донецкая область)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032529665_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_9477ba2dc571f3833fffdaf5439db459.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, часов яр, артемовск (донецкая область), дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Часов Яр, Артемовск (Донецкая область), Дмитрий Песков
ВС России уничтожили дроноводов ВСУ под Часовым Яром
Операторы БПЛА бригады "Север-V" уничтожили дроноводов ВСУ под Часовым Яром
ЛУГАНСК, 2 сен – РИА Новости. Операторы БПЛА бригады "Север-V" российского Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, обнаружили и уничтожили дроноводов ВСУ в районе Часова Яра, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпуса.
"Во время разведки бойцы бригады Север-V выявили антенну управления БПЛА, которую противник в очередной раз разместил на гражданском объекте. В ходе детального осмотра была обнаружена площадка для запуска дронов, а также постройка с подвальным помещением, откуда украинские бойцы осуществляли управление", - сообщили агентству в пресс-службе корпуса.
Видео нанесения ударов по позициям ВСУ оказалось в распоряжении РИА Новости. В уничтожении цели была задействована артиллерия и дроны бригады.
"Первый удар был нанесён беспилотником по постройке, где находилась живая сила противника. После чего артиллеристы нанесли решающий удар, полностью уничтожив пункт временной дислокации", - сообщили в пресс-службе.
Город Часов Яр
и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр находится почти вплотную к Артёмовску
, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс
. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
ранее заявлял, что российская армия наносит удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре Украины
, по гражданским целям удары не наносятся.
Лавров ранее подчеркнул, что Россия в рамках СВО наносит удары только по военным целям или гражданским объектам, используемым военными. Министр уточнял, что если это была цель, которая использовалась украинскими военными, то министерство обороны РФ и командиры на местах имеют право атаковать такие объекты.