ВС России уничтожили дроноводов ВСУ под Часовым Яром

2025-09-02T09:15:00+03:00

ЛУГАНСК, 2 сен – РИА Новости. Операторы БПЛА бригады "Север-V" российского Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, обнаружили и уничтожили дроноводов ВСУ в районе Часова Яра, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпуса. "Во время разведки бойцы бригады Север-V выявили антенну управления БПЛА, которую противник в очередной раз разместил на гражданском объекте. В ходе детального осмотра была обнаружена площадка для запуска дронов, а также постройка с подвальным помещением, откуда украинские бойцы осуществляли управление", - сообщили агентству в пресс-службе корпуса. Видео нанесения ударов по позициям ВСУ оказалось в распоряжении РИА Новости. В уничтожении цели была задействована артиллерия и дроны бригады. "Первый удар был нанесён беспилотником по постройке, где находилась живая сила противника. После чего артиллеристы нанесли решающий удар, полностью уничтожив пункт временной дислокации", - сообщили в пресс-службе. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр находится почти вплотную к Артёмовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что российская армия наносит удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре Украины, по гражданским целям удары не наносятся. Лавров ранее подчеркнул, что Россия в рамках СВО наносит удары только по военным целям или гражданским объектам, используемым военными. Министр уточнял, что если это была цель, которая использовалась украинскими военными, то министерство обороны РФ и командиры на местах имеют право атаковать такие объекты.

безопасность, россия, часов яр, артемовск (донецкая область), дмитрий песков