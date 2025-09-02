https://ria.ru/20250902/vsu-2039006409.html
ВС России уничтожили лодку ВСУ на Константиновском направлении
2025-09-02T09:14:00+03:00
2025-09-02T09:14:00+03:00
2025-09-02T09:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Операторы БПЛА российской "Южной" группировки войск уничтожили лодку ВСУ в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища на константиновском направлении, сообщили в министерстве обороны РФ. "На константиновском направлении в ходе воздушной разведки местности в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища расчетом БПЛА "Южной" группировки войск была обнаружена замаскированная лодка, при помощи которой военнослужащие ВСУ намеревались осуществлять попытки снабжения блокированных на южном берегу подразделений. Цель была поражена с применением ударного FPV-дрона", - рассказали в ведомстве. В Минобороны добавили, что силами российских операторов FPV-дронов была пресечена попытка снабжения подразделений 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр" с использованием наземного роботизированного транспортного комплекса. В результате точного удара БПЛА роботизированный комплекс был уничтожен.
россия
