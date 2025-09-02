https://ria.ru/20250902/vsu-2039006409.html

ВС России уничтожили лодку ВСУ на Константиновском направлении

ВС России уничтожили лодку ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 02.09.2025

ВС России уничтожили лодку ВСУ на Константиновском направлении

Операторы БПЛА российской "Южной" группировки войск уничтожили лодку ВСУ в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища на константиновском направлении, сообщили... РИА Новости, 02.09.2025

ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Операторы БПЛА российской "Южной" группировки войск уничтожили лодку ВСУ в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища на константиновском направлении, сообщили в министерстве обороны РФ. "На константиновском направлении в ходе воздушной разведки местности в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища расчетом БПЛА "Южной" группировки войск была обнаружена замаскированная лодка, при помощи которой военнослужащие ВСУ намеревались осуществлять попытки снабжения блокированных на южном берегу подразделений. Цель была поражена с применением ударного FPV-дрона", - рассказали в ведомстве. В Минобороны добавили, что силами российских операторов FPV-дронов была пресечена попытка снабжения подразделений 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр" с использованием наземного роботизированного транспортного комплекса. В результате точного удара БПЛА роботизированный комплекс был уничтожен.

россия

2025

Новости

