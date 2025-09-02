Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили лодку ВСУ на Константиновском направлении
Специальная военная операция на Украине
 
09:14 02.09.2025
ВС России уничтожили лодку ВСУ на Константиновском направлении
ВС России уничтожили лодку ВСУ на Константиновском направлении
Операторы БПЛА российской "Южной" группировки войск уничтожили лодку ВСУ в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища на константиновском направлении, сообщили... РИА Новости, 02.09.2025
ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Операторы БПЛА российской "Южной" группировки войск уничтожили лодку ВСУ в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища на константиновском направлении, сообщили в министерстве обороны РФ. "На константиновском направлении в ходе воздушной разведки местности в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища расчетом БПЛА "Южной" группировки войск была обнаружена замаскированная лодка, при помощи которой военнослужащие ВСУ намеревались осуществлять попытки снабжения блокированных на южном берегу подразделений. Цель была поражена с применением ударного FPV-дрона", - рассказали в ведомстве. В Минобороны добавили, что силами российских операторов FPV-дронов была пресечена попытка снабжения подразделений 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр" с использованием наземного роботизированного транспортного комплекса. В результате точного удара БПЛА роботизированный комплекс был уничтожен.
ВС России уничтожили лодку ВСУ на Константиновском направлении

Бойцы "Юга" ВС РФ уничтожили лодку ВСУ на Константиновском направлении

© РИА Новости / Сергей БобылевВоеннослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Операторы БПЛА российской "Южной" группировки войск уничтожили лодку ВСУ в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища на константиновском направлении, сообщили в министерстве обороны РФ.
"На константиновском направлении в ходе воздушной разведки местности в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища расчетом БПЛА "Южной" группировки войск была обнаружена замаскированная лодка, при помощи которой военнослужащие ВСУ намеревались осуществлять попытки снабжения блокированных на южном берегу подразделений. Цель была поражена с применением ударного FPV-дрона", - рассказали в ведомстве.
В Минобороны добавили, что силами российских операторов FPV-дронов была пресечена попытка снабжения подразделений 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр" с использованием наземного роботизированного транспортного комплекса. В результате точного удара БПЛА роботизированный комплекс был уничтожен.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
