ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 02.09.2025
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий "Запада" за сутки
2 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 240
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Как уточняет Минобороны РФ, поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Глинское, Высшее Солёное и Боровская Андреевка в Харьковской области, а также Дробышево в Донецкой Народной Республике."Потери ВСУ составили свыше 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки