ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий "Запада" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:58 02.09.2025 (обновлено: 12:59 02.09.2025)
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий "Запада" за сутки
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
харьковская область
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Как уточняет Минобороны РФ, поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Глинское, Высшее Солёное и Боровская Андреевка в Харьковской области, а также Дробышево в Донецкой Народной Республике."Потери ВСУ составили свыше 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250902/shturm-2038921110.html
россия
донецкая народная республика
харьковская область
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Харьковская область
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Как уточняет Минобороны РФ, поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Глинское, Высшее Солёное и Боровская Андреевка в Харьковской области, а также Дробышево в Донецкой Народной Республике.
"Потери ВСУ составили свыше 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
"Сварить ВСУ в котле". С чем столкнулись штурмовики в ДНР
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьХарьковская область
 
 
