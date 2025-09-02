https://ria.ru/20250902/vsu--2039059045.html
ВСУ потеряли до 175 военных в зоне действий "Севера" за сутки
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 175 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степное, Кондратовка, Перше Травня, Варачино, Лесное, Павловка и Юнаковка Сумской области.На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уды и Чугуновка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Противник потерял до 175 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и девять складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
