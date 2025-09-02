Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили гексакоптер ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 02.09.2025 (обновлено: 12:54 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/vsu--2039040169.html
ВС России поразили гексакоптер ВСУ у Часова Яра
ВС России поразили гексакоптер ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 02.09.2025
ВС России поразили гексакоптер ВСУ у Часова Яра
Подразделения "Южной" группировки войск выявили и уничтожили украинский FPV-дрон из стрелкового оружия и гексакоптер ВСУ в районе Часова Яра с применением... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T12:04:00+03:00
2025-09-02T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039057490_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cef98afae446fc48ac89d68649d3e81b.jpg
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск выявили и уничтожили украинский FPV-дрон из стрелкового оружия и гексакоптер ВСУ в районе Часова Яра с применением дрона-перехватчика, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск уничтожили ударный FPV-дрон и беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа R-18 вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра. Пост воздушного наблюдения после обнаружения дрона противника, который завис в ожидании цели, уничтожил FPV-дрон огнём из стрелкового оружия. Для уничтожения гексакоптера противника наши военнослужащие использовали FPV-дрон перехватчик", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что всего за сутки 3-й армейский корпус "Южной" группировки войск поразил более 10 вражеских беспилотников.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение гексакоптера ВСУ у Часова Яра с помощью дрона-перехватчика
Российские военные с помощью дрона-перехватчика уничтожили гексакоптер ВСУ у Часова Яра, сообщили в Минобороны России и показали видео.
2025-09-02T12:04
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039057490_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6fb6935fab4591f3c0b51d591f53fa58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили гексакоптер ВСУ у Часова Яра

Дрон-перехватчик ВС РФ поразил гексакоптер ВСУ у Часова Яра

Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск выявили и уничтожили украинский FPV-дрон из стрелкового оружия и гексакоптер ВСУ в районе Часова Яра с применением дрона-перехватчика, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск уничтожили ударный FPV-дрон и беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа R-18 вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра. Пост воздушного наблюдения после обнаружения дрона противника, который завис в ожидании цели, уничтожил FPV-дрон огнём из стрелкового оружия. Для уничтожения гексакоптера противника наши военнослужащие использовали FPV-дрон перехватчик", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что всего за сутки 3-й армейский корпус "Южной" группировки войск поразил более 10 вражеских беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала