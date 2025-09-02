https://ria.ru/20250902/vsu--2039040169.html
ВС России поразили гексакоптер ВСУ у Часова Яра
ВС России поразили гексакоптер ВСУ у Часова Яра
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск выявили и уничтожили украинский FPV-дрон из стрелкового оружия и гексакоптер ВСУ в районе Часова Яра с применением дрона-перехватчика, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск уничтожили ударный FPV-дрон и беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа R-18 вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра. Пост воздушного наблюдения после обнаружения дрона противника, который завис в ожидании цели, уничтожил FPV-дрон огнём из стрелкового оружия. Для уничтожения гексакоптера противника наши военнослужащие использовали FPV-дрон перехватчик", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что всего за сутки 3-й армейский корпус "Южной" группировки войск поразил более 10 вражеских беспилотников.
Уничтожение гексакоптера ВСУ у Часова Яра с помощью дрона-перехватчика
Российские военные с помощью дрона-перехватчика уничтожили гексакоптер ВСУ у Часова Яра, сообщили в Минобороны России и показали видео.
