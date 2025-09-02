https://ria.ru/20250902/vstrecha-2039183318.html

Спикер парламента Южной Кореи допустил встречу с Ким Чен Ыном в Пекине

Спикер парламента Южной Кореи допустил встречу с Ким Чен Ыном в Пекине - РИА Новости, 02.09.2025

Спикер парламента Южной Кореи допустил встречу с Ким Чен Ыном в Пекине

Спикер Национального собрания Республики Корея У Вон Сик, вылетевший в Китай для участия в торжествах по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне, не... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T18:19:00+03:00

2025-09-02T18:19:00+03:00

2025-09-02T18:41:00+03:00

пекин

ким чен ын

китай

кндр (северная корея)

в мире

южная корея

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039014952_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_274903fd88aea10d4f820a7316d50b56.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Спикер Национального собрания Республики Корея У Вон Сик, вылетевший в Китай для участия в торжествах по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне, не исключает возможности встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пекине, передает агентство Рёнхап."Если мы встретимся, то сможем обсудить вопросы мира на Корейском полуострове. Я собираюсь поговорить с ним о возможностях продвижения мира в регионе", - приводит агентство Рёнхап слова У Вон Сика, сказанные им журналистам в аэропорту Инчхон прямо перед своим вылетом в столицу КНР. При этом он выразил неуверенность в том, состоится ли эта встреча на самом деле.Как отмечает агентство Рёнхап, спикер южнокорейского парламента и лидер КНДР могут пересечься на трибунах во время парада на площади Тяньаньмэнь в среду или в ходе официального приема, на котором будут присутствовать главы государств.Ким Чен Ын прибыл на своем спецпоезде в Пекин во вторник. Северокорейского лидера сопровождают руководящие кадры партии и правительства, в том числе министр иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи.Во вторник представитель администрации президента Южной Кореи Кан Ю Чжон в ходе брифинга подчеркнула, что власти страны пристально следят за передвижением Ким Чен Ына в ходе его поездки в КНР.

https://ria.ru/20250902/kim-2039185521.html

пекин

китай

кндр (северная корея)

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пекин, ким чен ын, китай, кндр (северная корея), в мире, южная корея