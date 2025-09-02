https://ria.ru/20250902/vstrecha-2039183318.html
Спикер парламента Южной Кореи допустил встречу с Ким Чен Ыном в Пекине
Спикер парламента Южной Кореи допустил встречу с Ким Чен Ыном в Пекине - РИА Новости, 02.09.2025
Спикер парламента Южной Кореи допустил встречу с Ким Чен Ыном в Пекине
Спикер Национального собрания Республики Корея У Вон Сик, вылетевший в Китай для участия в торжествах по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне, не... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T18:19:00+03:00
2025-09-02T18:19:00+03:00
2025-09-02T18:41:00+03:00
пекин
ким чен ын
китай
кндр (северная корея)
в мире
южная корея
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Спикер Национального собрания Республики Корея У Вон Сик, вылетевший в Китай для участия в торжествах по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне, не исключает возможности встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пекине, передает агентство Рёнхап."Если мы встретимся, то сможем обсудить вопросы мира на Корейском полуострове. Я собираюсь поговорить с ним о возможностях продвижения мира в регионе", - приводит агентство Рёнхап слова У Вон Сика, сказанные им журналистам в аэропорту Инчхон прямо перед своим вылетом в столицу КНР. При этом он выразил неуверенность в том, состоится ли эта встреча на самом деле.Как отмечает агентство Рёнхап, спикер южнокорейского парламента и лидер КНДР могут пересечься на трибунах во время парада на площади Тяньаньмэнь в среду или в ходе официального приема, на котором будут присутствовать главы государств.Ким Чен Ын прибыл на своем спецпоезде в Пекин во вторник. Северокорейского лидера сопровождают руководящие кадры партии и правительства, в том числе министр иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи.Во вторник представитель администрации президента Южной Кореи Кан Ю Чжон в ходе брифинга подчеркнула, что власти страны пристально следят за передвижением Ким Чен Ына в ходе его поездки в КНР.
