Фицо оценил встречу Путина и Трампа на Аляске
12:33 02.09.2025 (обновлено: 12:45 02.09.2025)
Фицо оценил встречу Путина и Трампа на Аляске
Фицо оценил встречу Путина и Трампа на Аляске
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа является большим шагом вперёд, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо."Что касается военного конфликта на Украине, мои позиции совершенно другие, чем у наших коллег на Западе. Я хочу спросить: могу ли я передать послание с вашей стороны моим коллегам, потому что то, что вы сделали относительно встречи с президентом США - это большой шаг вперёд", - сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.Он добавил, что хотел бы передать более подробную информацию о том, что можно ожидать в будущем, поскольку европейские лидеры будут звонить и спрашивать о том, что сказал президент Путин."Хорошо было бы, чтобы мы обменялись информацией в этой области", - заключил Фицо.
Фицо оценил встречу Путина и Трампа на Аляске

Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Путин выразил готовность к сотрудничеству с США на Запорожской АЭС
Аляска, В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Роберт Фицо
 
 
