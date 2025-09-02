Фицо оценил встречу Путина и Трампа на Аляске

https://ria.ru/20250902/vstrecha-2039052137.html

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа является большим шагом вперёд, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T12:45:00+03:00

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа является большим шагом вперёд, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо."Что касается военного конфликта на Украине, мои позиции совершенно другие, чем у наших коллег на Западе. Я хочу спросить: могу ли я передать послание с вашей стороны моим коллегам, потому что то, что вы сделали относительно встречи с президентом США - это большой шаг вперёд", - сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.Он добавил, что хотел бы передать более подробную информацию о том, что можно ожидать в будущем, поскольку европейские лидеры будут звонить и спрашивать о том, что сказал президент Путин."Хорошо было бы, чтобы мы обменялись информацией в этой области", - заключил Фицо.

2025

