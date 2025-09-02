https://ria.ru/20250902/vs-2039059628.html

ВС России нанесли удары по производствам беспилотников ВСУ

ВС России нанесли удары по производствам беспилотников ВСУ - РИА Новости, 02.09.2025

ВС России нанесли удары по производствам беспилотников ВСУ

ВС РФ нанесли поражение портовой инфраструктуре Украины, использовавшейся в интересах ВСУ, и предприятию по производству БПЛА, сообщило Минобороны РФ во... РИА Новости, 02.09.2025

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ВС РФ нанесли поражение портовой инфраструктуре Украины, использовавшейся в интересах ВСУ, и предприятию по производству БПЛА, сообщило Минобороны РФ во вторник."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение портовой инфраструктуре Украины, использовавшейся в интересах ВСУ, предприятию по производству беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162-х районах", - говорится в сообщении.

