ВС России нанесли удары по производствам беспилотников ВСУ - РИА Новости, 02.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 02.09.2025
ВС России нанесли удары по производствам беспилотников ВСУ
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ВС РФ нанесли поражение портовой инфраструктуре Украины, использовавшейся в интересах ВСУ, и предприятию по производству БПЛА, сообщило Минобороны РФ во вторник."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение портовой инфраструктуре Украины, использовавшейся в интересах ВСУ, предприятию по производству беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162-х районах", - говорится в сообщении.
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ВС РФ нанесли поражение портовой инфраструктуре Украины, использовавшейся в интересах ВСУ, и предприятию по производству БПЛА, сообщило Минобороны РФ во вторник.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение портовой инфраструктуре Украины, использовавшейся в интересах ВСУ, предприятию по производству беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162-х районах", - говорится в сообщении.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки
