ВМО оценила вероятность возникновения явления Ла-Нинья в Тихом океане
Наука
 
15:08 02.09.2025
ВМО оценила вероятность возникновения явления Ла-Нинья в Тихом океане
ВМО оценила вероятность возникновения явления Ла-Нинья в Тихом океане
наука
в мире
тихий океан
земля
всемирная метеорологическая организация
ЖЕНЕВА, 2 сен - РИА Новости. Вероятность наступления условий Ла-Нинья, природного явления, связанного со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана, в октябре-декабре составляет 60%, сообщает Всемирная метеорологическая организация. "Согласно последним данным Глобальных центров подготовки сезонных прогнозов ВМО, вероятность того, что температура поверхности моря в экваториальной части Тихого океана понизится до уровня Ла-Нинья, составляет 55% с сентября по ноябрь... В октябре–декабре 2025 года вероятность возникновения явления Ла-Нинья достигнет 60%", - говорится в сообщении организации. С марта 2025 года сохранялись нейтральные условия (ни Эль-Ниньо, ни Ла-Нинья), а аномалии температуры поверхности моря в экваториальной части Тихого океана оставались около средних значений, отметили в ВМО. "Сезонные прогнозы Эль-Ниньо и Ла-Ниньи и связанного с ними воздействия на нашу погоду являются важным инструментом сбора климатической информации. Они позволяют сэкономить миллионы долларов в таких ключевых секторах, как сельское хозяйство, энергетика, здравоохранение и транспорт, и уже спасли тысячи жизней, когда использовались для обеспечения готовности и принятия ответных мер", - заявила генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло, слова которой приводятся в сообщении. Явления Ла-Нинья и Эль-Ниньо влияют на погодные условия почти на всей планете. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу и, наоборот, вызывает аномальное повышение температуры. Последний раз Эль-Ниньо продлилось с мая 2023 года по апрель 2024-го, после чего перешло в нейтральную фазу, однако его последствия продолжали влиять на глобальные температуры – 2024 год стал самым жарким на Земле, побив рекорд 2023-го.
тихий океан
земля
в мире, тихий океан, земля, всемирная метеорологическая организация
Наука, В мире, Тихий океан, Земля, Всемирная метеорологическая организация
ВМО оценила вероятность возникновения явления Ла-Нинья в Тихом океане

ВМО: вероятность явления Ла-Нинья в октябре-декабре составляет 60%

ЖЕНЕВА, 2 сен - РИА Новости. Вероятность наступления условий Ла-Нинья, природного явления, связанного со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана, в октябре-декабре составляет 60%, сообщает Всемирная метеорологическая организация.
"Согласно последним данным Глобальных центров подготовки сезонных прогнозов ВМО, вероятность того, что температура поверхности моря в экваториальной части Тихого океана понизится до уровня Ла-Нинья, составляет 55% с сентября по ноябрь... В октябре–декабре 2025 года вероятность возникновения явления Ла-Нинья достигнет 60%", - говорится в сообщении организации.
"Впереди хаос". Десятки ученых предупредили Европу о неминуемом катаклизме
24 октября 2024, 01:33
24 октября 2024, 01:33
С марта 2025 года сохранялись нейтральные условия (ни Эль-Ниньо, ни Ла-Нинья), а аномалии температуры поверхности моря в экваториальной части Тихого океана оставались около средних значений, отметили в ВМО.
"Сезонные прогнозы Эль-Ниньо и Ла-Ниньи и связанного с ними воздействия на нашу погоду являются важным инструментом сбора климатической информации. Они позволяют сэкономить миллионы долларов в таких ключевых секторах, как сельское хозяйство, энергетика, здравоохранение и транспорт, и уже спасли тысячи жизней, когда использовались для обеспечения готовности и принятия ответных мер", - заявила генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло, слова которой приводятся в сообщении.
Явления Ла-Нинья и Эль-Ниньо влияют на погодные условия почти на всей планете. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу и, наоборот, вызывает аномальное повышение температуры.
Последний раз Эль-Ниньо продлилось с мая 2023 года по апрель 2024-го, после чего перешло в нейтральную фазу, однако его последствия продолжали влиять на глобальные температуры – 2024 год стал самым жарким на Земле, побив рекорд 2023-го.
Наступил холодный аналог явления Эль-Ниньо, рассказал Вильфанд
2 февраля, 03:33
2 февраля, 03:33
 
Наука
 
 
