Рейтинг@Mail.ru
Конференция об итогах Второй мировой войны пройдет на ВЭФ - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/vladivostok-2039119793.html
Конференция об итогах Второй мировой войны пройдет на ВЭФ
Конференция об итогах Второй мировой войны пройдет на ВЭФ - РИА Новости, 02.09.2025
Конференция об итогах Второй мировой войны пройдет на ВЭФ
Международная научно-практическая конференция об итогах Великой Отечественной и Второй мировой войн пройдет 3 сентября на Восточном экономическом форуме во... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T15:06:00+03:00
2025-09-02T15:06:00+03:00
владивосток
восточный экономический форум (вэф)
общество
российское историческое общество
сергей нарышкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039113045_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_969931cefa9d10694d0b4d3f56d16397.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Международная научно-практическая конференция об итогах Великой Отечественной и Второй мировой войн пройдет 3 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс". "Международная научно-практическая конференция "Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы" пройдет 3 сентября, в стартовый день десятого юбилейного Восточного экономического форума", - говорится в сообщении. К участию в конференции приглашены эксперты из России и зарубежных стран. "На этот раз наша традиционная дискуссия посвящена урокам Второй мировой войны. Ровно 80 лет назад, 2 сентября 1945 года, представители стран-союзниц приняли безоговорочную капитуляцию милитаристской Японии. Этому событию предшествовали ожесточенные августовские бои, в ходе которых американские союзники окончательно одержали победу над врагом на море, а советско-монгольские войска разгромили почти миллионную Квантунскую армию", – цитирует пресс-служба председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина. Эксперты уделят внимание в том числе проблеме переосмысления итогов Второй мировой войны в разных странах, японской оккупации Малайи, научному сотрудничеству между СССР и Монголией в годы Второй мировой войны и после ее окончания, опыту Второй мировой войны в контексте исторического образования в современной КНР и сохранению исторической памяти о войне в Японии и Монголии. Также 3 сентября откроется историко-документальная выставка "Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы". Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250902/vladivostok-2039102760.html
https://ria.ru/20250901/vef-2038752609.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039113045_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8ddd3a94ef6e916c1e528caf4a5825d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, восточный экономический форум (вэф), общество, российское историческое общество, сергей нарышкин
Владивосток, Восточный экономический форум (ВЭФ), Общество, Российское историческое общество, Сергей Нарышкин
Конференция об итогах Второй мировой войны пройдет на ВЭФ

Конференция об итогах Великой Отечественной и Второй мировой войн пройдет на ВЭФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБаннер Восточного экономического форума в международном аэропорту Владивостока имени В. К. Арсеньева
Баннер Восточного экономического форума в международном аэропорту Владивостока имени В. К. Арсеньева - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Баннер Восточного экономического форума в международном аэропорту Владивостока имени В. К. Арсеньева
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Международная научно-практическая конференция об итогах Великой Отечественной и Второй мировой войн пройдет 3 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс".
"Международная научно-практическая конференция "Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы" пройдет 3 сентября, в стартовый день десятого юбилейного Восточного экономического форума", - говорится в сообщении.
Вид на Владивосток - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Во Владивостоке усилили меры безопасности перед ВЭФ
Вчера, 14:30
К участию в конференции приглашены эксперты из России и зарубежных стран.
"На этот раз наша традиционная дискуссия посвящена урокам Второй мировой войны. Ровно 80 лет назад, 2 сентября 1945 года, представители стран-союзниц приняли безоговорочную капитуляцию милитаристской Японии. Этому событию предшествовали ожесточенные августовские бои, в ходе которых американские союзники окончательно одержали победу над врагом на море, а советско-монгольские войска разгромили почти миллионную Квантунскую армию", – цитирует пресс-служба председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина.
Эксперты уделят внимание в том числе проблеме переосмысления итогов Второй мировой войны в разных странах, японской оккупации Малайи, научному сотрудничеству между СССР и Монголией в годы Второй мировой войны и после ее окончания, опыту Второй мировой войны в контексте исторического образования в современной КНР и сохранению исторической памяти о войне в Японии и Монголии. Также 3 сентября откроется историко-документальная выставка "Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы".
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Логотип Восточного экономического форума на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
На ВЭФ-2025 обсудят проекты в МТОР
1 сентября, 06:29
 
ВладивостокВосточный экономический форум (ВЭФ)ОбществоРоссийское историческое обществоСергей Нарышкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала