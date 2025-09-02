https://ria.ru/20250902/vladivostok-2039119793.html

Конференция об итогах Второй мировой войны пройдет на ВЭФ

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Международная научно-практическая конференция об итогах Великой Отечественной и Второй мировой войн пройдет 3 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс". "Международная научно-практическая конференция "Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы" пройдет 3 сентября, в стартовый день десятого юбилейного Восточного экономического форума", - говорится в сообщении. К участию в конференции приглашены эксперты из России и зарубежных стран. "На этот раз наша традиционная дискуссия посвящена урокам Второй мировой войны. Ровно 80 лет назад, 2 сентября 1945 года, представители стран-союзниц приняли безоговорочную капитуляцию милитаристской Японии. Этому событию предшествовали ожесточенные августовские бои, в ходе которых американские союзники окончательно одержали победу над врагом на море, а советско-монгольские войска разгромили почти миллионную Квантунскую армию", – цитирует пресс-служба председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина. Эксперты уделят внимание в том числе проблеме переосмысления итогов Второй мировой войны в разных странах, японской оккупации Малайи, научному сотрудничеству между СССР и Монголией в годы Второй мировой войны и после ее окончания, опыту Второй мировой войны в контексте исторического образования в современной КНР и сохранению исторической памяти о войне в Японии и Монголии. Также 3 сентября откроется историко-документальная выставка "Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы". Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

